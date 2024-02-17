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    • Haberler > Gündem > Günlerdir aranıyorlardı! Kayıp denizcilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

    Günlerdir aranıyorlardı! Kayıp denizcilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Batan Gemi, Bursa, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazına yapılan dalışta kayıp 6 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

    Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, Karacabey ilçesi açıklarında 51 metre derinlikteki geminin enkazında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların çalışma yapmaya başladığını söyledi.

    KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Geminin enkazında bir personelin cesedine ulaşıldığını belirten Demirtaş, kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğünü ifade etti.

    Günlerdir aranıyorlardı! Kayıp denizcilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

    700'DEN FAZLA KİŞİ GÖREV ALIYOR

    Vali Demirtaş, 700'den fazla kişinin katılımıyla bölgede çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

    Günlerdir aranıyorlardı! Kayıp denizcilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

    NE OLMUŞTU?

    Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı. Dün akşam saatlerinde dalış gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçlar deniz dibindeki akıntı ve fırtına sebebiyle geminin bulunduğu bölgeye ulaşamamıştı. Bugün saat 14.00 sıralarında ise dalgıçlar özel bir cihazla denizin dibine indi. Ayrıca deniz üzerindeki çalışmalar uçak kokpitinden görüntülendi. Ayrıca, çalışmalar gece boyunca da devam ederken 3. günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan, karadan ve denizden başlayan arama kurtarma çalışmaları 705 personelle devam ediyor.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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