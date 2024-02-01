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    • Günlerdir haber alınamayan adamı en son gören 2 şüpheli, canlı yayında gözaltına alındı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Müge Anlı, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ankara'da kasım ayından beri kayıp olarak aranan Hasan Hüseyin Çelik'in ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu. Anlı, Çelik'in arabasında görünen 2 kişiyi bugün programa çıkarırken, yayında söylenenleri ihbar kabul eden polis ekipleri şüphelileri canlı yayında gözaltına aldı.

    Ankara'da evli ve iki çocuk babası Hasan Hüseyin Çelik, geçtiğimiz kasım ayında aracıyla birlikte evden çıktıktan sonra sırra kadem bastı. Çelik'in kardeşi Veysel Çelik, eşi Esma Çelik ile birlikte Müge Anlı'nın programına çıktı.

    ARACINDA GÖRÜLEN 2 KİŞİ CANLI YAYINA ÇIKTI

    Müge Anlı bugünkü canlı yayında, Hasan Hüseyin Çelik'in en son görüldüğü aracının içindeki kişilerden birinin Yalçın Ülger, diğerinin ise Yasin Tıraş olduğunu belirtti. Anlı, şahıslardan Yalçın'a, "Sen aracın içinde görülen iki kişiden birisin. Bu araba sizin elinize nasıl geldi? Para transferleri senin hesapların üzerinden gerçekleşti. Ne yaşandıysa doğruyu söyle. Bu adam şimdi nerede?" ifadelerini kullandı.

    Kuzeni aracılığıyla Hasan Çelik'le tanıştığını söyleyen Yalçın ise "Yasin'i kuzenim Fatih aracılığıyla tanıdım. Araba alım-satım işi için görüştük. Benim kaybolmasıyla bir alakam yok" dedi.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    O anlarda stüdyoda gerilim arttı. Çelik'in ailesi şüpheli 2 kuzenin üzerine yürürken yayını ihbar kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı canlı yayında Yalçın Ülger ve kuzeni Fatih'i gözaltına aldı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Müge Anlı
    Haberler > Gündem > Günlerdir haber alınamayan adamı en son gören 2 şüpheli, canlı yayında gözaltına alındı
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