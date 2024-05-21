Günün en korkunç haberi! Kanlar içerisinde bulundu, hayatını bir 'piknik' kurtardı

Bursa'da 19 yaşındaki şüpheli, 35 yaşındaki taksi şoförünü 20 yerinden bıçaklayıp ormana bırakarak ölüme terk etti. Sürücüsünü ağır yaraladığı taksi ile bir meyhaneye gittiği tespit edilen şüpheli şahsın gasp ettiği taksiyi Mudanya merkezinde bırakıp kaçmak için yine aynı duraktan bir başka taksi çağırdığı ortaya çıktı. Kanlar içerisinde ormanlık alana bırakılan genç taksiciyi ise pikniğe giden 2 polis memuru tesadüf eseri görüp hayatını kurtardı.

Bursa Mudanya'ya bağlı Çepni Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 T 4225 plakalı ticari taksi sürücüsü Yunus Emre Yüksel Mudanya ilçe merkezinden aldığı 19-20 yaşlarındaki bir erkek müşteri ile Eskişehir'e gitti. Yüksel, Bursa dönüşü müşterinin isteği üzerine Çepni Mahallesi'ne geldi.

Aracı durdurduğu sırada yan koltukta oturan müşterinin bıçaklı saldırısına uğrayan 35 yaşındaki sürücü 20 yerinden bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. Yunus Emre Yüksel'i araçtan aşağıya indiren şüpheli şahıs kanlar içerisinde kırsal alanda bırakıp taksiyi alarak kaçtı. Aynı taksi ile Mudanya ilçe merkezine gelen şüpheli taksiyi park edip daha sonra bir restorana giderek alkol aldı.

KAÇMAK İÇİN AYNI DURAKTAN TAKSİ ÇAĞIRMIŞ

Bademli Mahallesi'ndeki bir restoranda alkol aldıktan sonra Yunus Emre Yüksel'in çalıştığı taksi durağından bir başka taksi çağıran şüpheli şahıs bu taksiyle Kent Meydanı'na gelerek izini kaybettirdi. Bindiği takside müziğin sesini açmasını istediği sürücünün '"Acımız var bir arkadaşımızı bıçakladılar" demesi üzerine "Yaa öylemi olmuş, çok üzüldüm" diyerek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu ortaya çıktı.

MESAİ ARKADAŞLARI ŞÜPHELENDİ VE...

Gaspçı tarafından 20 yerinden bıçaklanıp ormanda bırakılan bir çocuk babası Yunus Emre Yüksel'in kullandığı ticari taksinin uzun süre Mudanya ilçe merkezinde hareketsiz kalmasından şüphelenen mesai arkadaşları cep telefonu ile kendisini arayıp ulaşamayınca taksinin yanına gitti. Park halindeki taksinin içerisinin yoğun miktarda kan olduğunu gören diğer sürücüler jandarmaya haber verdi. Taksi, jandarma ekipleri tarafından inceleme altına alındı.

TAKSİCİ HAYATINI 'PİKNİĞE' BORÇLU

Kanlar içerisinde ormanlık alanda bırakılan Yunus Emre Yüksel'i o sırada o bölgede piknik yapmaya gelen 2 polis memuru fark edince hemen yardımına koşup 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sivil olan polis memurları tarafından ambulansa bindirilen taksi şoförü ağır yaralı halde Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan genç taksicinin 20 gün önce baba olduğu öğrenilirken hayati tehlikeyi de atlattığı bildirildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Savcılıktan yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği, yağmalanan ticari taksinin ise içerisindeki suç aletiyle birlikte Bursa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince bulunduğu bildirildi.

Üzüntülü olduklarını dile getiren Taksi Durağı Başkanı Mustafa Su, "Akşam 17.30 18.00 civarıydı. Taksi park halinde bulunmuş. Taksinin içinde kanlar vardı. Bizde GPS kayıtlarına bakarak polise haber verdik. Biz ormanda arama yaparken o sırada o bölgede piknik yapan polis arkadaşlar bulmuş. Şüpheli arkadaşımızı bıçaklamış ve orada bırakmış. Taksiyi ilçe merkezine park ederek yine aynı durağımızın başka bir taksiye binerek Bademli'de alkollü bir işletmeye gitmiş. Köftesini yemiş, rakısını içmiş. Sonra Bursa şehir merkezine devam etmiş. Yolda müzik açtırmak istemiş. Bizim arkadaşımızda, 'Zaten başka bir arkadaşımız yaralandı kontak kapatacağız' demiş. Saldırgan da "Öyle mi olmuş, geçmiş olsun" diye cevap vermiş. Bu yaşanan olaydan dolayı hepimiz üzüntülüyüz" diye konuştu.

Saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.