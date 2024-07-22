Gürcistan'da şiddetli deprem! Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan da sallandı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Gürcistan'dan geldi. Şiddetli sarsıntı Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'dan da hissedildi. İşte ilk veriler ve son gelişmeler...
Gürcistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. EMSC verilerine göre depremin merkez üssü Gürcistan'ın Dedoplis Tskaro, Kakheti bölgesi olarak duyuruldu. Saat 11.08'de meydana gelen sarsıntının derinliği 12 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'ın internet sitesinden de konu ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
KOMŞU ÜLKELER DE SALLANDI
Deprem Türkiye dahil Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'da da hissedildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi