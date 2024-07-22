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Gürcistan'da şiddetli deprem! Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan da sallandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gürcistan&#039;da şiddetli deprem! Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan da sallandı
Gürcistan, Deprem, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Gürcistan'dan geldi. Şiddetli sarsıntı Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'dan da hissedildi. İşte ilk veriler ve son gelişmeler...

Gürcistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. EMSC verilerine göre depremin merkez üssü Gürcistan'ın Dedoplis Tskaro, Kakheti bölgesi olarak duyuruldu. Saat 11.08'de meydana gelen sarsıntının derinliği 12 kilometre olarak kaydedildi. 

AFAD'ın internet sitesinden de konu ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 

Gürcistan'da şiddetli deprem! Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan da sallandı - 1. Resim

KOMŞU ÜLKELER DE SALLANDI

Deprem Türkiye dahil  Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'da da hissedildi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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