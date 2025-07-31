Gürsu Belediye Başkanı Işık açıkladı: Kahraman yangın şehitleri sarılıp ayran ikram etti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde uçuruma yuvarlanan su tankerinde şehit olan 3 kahramanın olaydan dakikalar önce Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'a sarılıp ayran ikram ettikleri ortaya çıktı.

Olayın şokunu halen üzerinden atamayan Başkan ışık Bolu'dan gönüllü gelip şehit olan Ahmet Demirel'in Bolu'daki evinde düzenlenen mevlide katıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, günlerdir süren yangın felaketinde adeta insanüstü bir mücadele verdi. Alevlerin ilk yükseldiği noktaya koştu, bir an olsun yangın bölgesinden ayrılmadı. Kimi zaman hortum taşıdı, kimi zaman su dağıttı, kimi zaman yardım çağrıları yaptı. Son kıvılcım sönene kadar halkıyla omuz omuza direndi.

ŞEHİT OLMADAN ÖNCE BAŞKANA SARILIP AYRAN İKRAM ETTİLER

Ancak bugün, içini yakan bir acı için kısa bir ara verdi. Gürsu'ya kilometrelerce uzaktan, sadece yardım için gelen gönüllü kahraman Ahmet Demirel'in Bolu'daki evinde düzenlenen mevlide katıldı. Yangında hayatını kaybeden Gürsulu Mehmet Şimşek ve Kazım Bayrak'la vefatlarından kısa süre önce sohbet ettiği, ikram ettikleri ayranı içip onlara sarıldığı ortaya çıkan Başkan Işık'ın hüznü, Bolu'da bir kez daha derinleşti.

O mevlitte, sadece bir canı değil; vefayı, dayanışmayı ve Gürsu için verilen büyük mücadelenin izlerini uğurladı.