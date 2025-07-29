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Gürsulu şehitlerin son anları yürekleri dağladı: Faciadan dakikalar önce...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gürsulu şehitlerin son anları yürekleri dağladı: Faciadan dakikalar önce...
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'daki yangın afetinde can veren gönüllülerden Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek'in son anları ortaya çıktı. İki şehidin o anları yürekleri dağladı.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde çıkan ve ilçe tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçen afette çok sayıda gönüllü canları uğruna alevlerle mücadele etmişti. 

O mücadelede tankerle müdahaleye giden 3 gönüllü hayatını kaybetmişti. 

Gürsulu şehitlerin son anları yürekleri dağladı: Faciadan dakikalar önce... - 1. Resim

YÜREK DAĞLAYAN KARE

Gönüllülerden; Gürsulu Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek, hayatlarını kaybetmeden dakikalar önce Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'a yiyecek ikram edip, onunla sohbet etti.

Görüntülere yansıyan kareler herkesin yüreğini dağladı.

Gürsulu şehitlerin son anları yürekleri dağladı: Faciadan dakikalar önce... - 2. Resim

DAKİKALAR SONRA ACI HABERİ ALDI

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, dakikalar sonra 2 gencin ölüm haberini almasıyla kahroldu.

Gürsulu şehitlerin son anları yürekleri dağladı: Faciadan dakikalar önce... - 3. Resim

Alevlerle mücadele ederken Gürsu'nun iki evladını uğurlayan Başkan Işık, acılı ailelere de taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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