İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanırken HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ve bir kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. Fabrikada üretim durdurulurken facianın nedenine ilişkin bilirkişi incelemeleri sürüyor.

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İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım'da meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin soruşturmada yeni kararlar verildi.

Facianın ardından gözaltına alınan ve aralarında şirket yöneticileri ile teknik sorumluların bulunduğu 11 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

HABAŞ faciasında 9 tutuklama! 18 işçinin öldüğü patlamada patrona ev hapsi

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİYE EV HAPSİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, nöbetçi hâkimliğe çıkarıldı.

Şüphelilerden 9'u, "birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklanarak Menemen Hatundere Cezaevine gönderildi.

HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile bir kişi hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Böylece 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturmada 9 kişi tutuklanırken 2 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilmiş oldu.

HABAŞ faciasında 9 tutuklama! 18 işçinin öldüğü patlamada patrona ev hapsi

FABRİKADA 18 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Facia, 9 Kasım'da Aliağa ilçesinin Bozköy Mahallesi'nde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nın çelikhane bölümünde meydana geldi.

Fabrikada yürütülen çalışmalar sırasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerin ardından yapılan arama ve incelemelerde hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi.

Türkiye'yi yasa boğan facianın ardından patlamanın meydana geliş nedeni ve ihmallerin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

HABAŞ faciasında 9 tutuklama! 18 işçinin öldüğü patlamada patrona ev hapsi

FABRİKA YÖNETİCİLERİ VE TEKNİK SORUMLULAR GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında HABAŞ'ın yönetim kademesinde ve fabrikanın teknik birimlerinde görevli isimler hakkında işlem yapıldı.

Gözaltına alınanlar arasında şirketin yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü ve işveren vekili, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, Aliağa şube müdürü, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi ve vinç mekanik bakım mühendisi yer aldı.

Şüphelilerin olayda kusurlarının bulunup bulunmadığına yönelik adli incelemeler devam ediyor.

SORUŞTURMADA 4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Patlamayla ilgili yürütülen soruşturmada 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Facianın meydana geliş nedeninin belirlenmesi ve muhtemel ihmallerin ortaya çıkarılması amacıyla bilirkişi incelemeleri başlatıldı.

Teknik ekiplerin fabrikadaki incelemeleri sürerken üretim faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin adli soruşturma devam ediyor.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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