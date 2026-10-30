Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde, 8-11 Kasım tarihleri arasında "Mekke’den Dünyaya" sloganıyla düzenlenecek 6. Hac Konferansı ve Fuarı’nda, 1448 hicri yılı hac organizasyonu ele alınacak.

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Bu sene hac hazırlıklarının erkenden tamamlanmasını sağlamak maksadıyla 15 yeni özel alan ve ana program fuarda yer alacak. Etkinlik, hac işleri ofislerine, hizmet sağlayıcılara ve ilgili kurumlara, hac hazırlıklarını tamamlama ve planlamalarını erkenden yapma imkânı sunacak.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından, Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu çerçevesinde, Rahman’ın Misafirlerine Hizmet Programı iş birliğiyle düzenlenen Hac Konferansı ve Fuarı, ülke yönetiminin hacı adaylarına ve hacılara yönelik hizmetlere verdiği önemin bir işareti olarak öne çıkıyor.

Organizasyon, hac hizmetleri sisteminin geliştirilmesi, sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması ve gelecek dönem için iyileştirilmelerin değerlendirilmesine imkan sağlayacak.

Hac Konferansı ve Fuarı ile hac organizasyonundaki yenilikler dünya kamuoyuna tanıtılacak

KONFERANSIN ÜÇ ANA EKSENİ

Hac Konferansı çerçevesinde üç temel program ekseni belirlendi.

Altyapı ve operasyonel hizmetler başlığında; ulaşım ve lojistik hizmetleri, altyapı ve tesis yönetimi, konaklama ve ağırlama hizmetleri ile iaşe ve beslenme konularına odaklanacak.

Güçlendirme ve entegrasyon başlıklı ikinci çerçevede; güvenlik ve emniyet, sağlık hizmetleri, medya ve iletişim, teknoloji ve inovasyon konuları yer alacak.

Kalkınma ve sürdürülebilirlik başlıklı üçüncü merhalede ise kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, girişimcilik, eğitim ve mesleki yeterliliklerin geliştirilmesi ile hacıların tecrübelerini zenginleştirmeye yönelik çalışmalar ele alınacak.

Hac Konferansı ve Fuarı ile hac organizasyonundaki yenilikler dünya kamuoyuna tanıtılacak

32 OTURUMDA 42 KONUŞMACI YER ALACAK

Konferans bünyesindeki "Hac Konseyi", hizmet yöneticilerini, uzmanları, araştırmacıları, girişimcileri ve yeni unsurları bir araya getirerek hac hizmetleri ve uygulamalarıyla ilgili konularda görüş alışverişinde bulunmalarına imkan sağlanacak.

Altıncı toplantıda, 2 bin 400’den fazla katılımcının ağırlanması hedeflenirken, 42 konuşmacının yer alacağı 32 oturum düzenlenecek.

Ayrıca bilgi paylaşımını, kurumsal kapasitenin geliştirilmesini ve hizmet alanındaki uygulamalı çözümlerin tanıtılmasını hedefleyen uzmanlık atölyeleri gerçekleştirilecek.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek "Farkındalık ve Eğitim Forumu" kapsamında ise hacılara yönelik bilgilendirme yöntemleri, hizmetlerde görev alan personelin eğitimi ve sunulan bilgilendirici içeriklerin niteliğinin artırılması konuları ele alınacak.

İNOVASYON VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER ÖN PLANDA

Konferans kapsamında yenilikçi projelere ve teknolojik çözümlere geniş yer ayrılacak.

Yeni girişimlerin ve çözümlerin tanıtılacağı "Girişimcilik ve İnovasyon Alanı", programcıları, yazılım geliştiricilerini ve yenilikçileri hac hizmetleriyle ilgili sorunlara çözüm üretmek üzere bir araya getirecek hackathon alanı ve "Hac İnovasyonlarının Geleceği" kampı bu kapsamda öne çıkan faliyetler arasında yer alacak.

Bunun yanı sıra teknoloji vahası, hacıların deneyimini iyileştirmeye yönelik dijital çözümlerin geliştirilmesi ve modern teknoloji kullanımı tanıtılacak.

Hac Konferansı ve Fuarı ile hac organizasyonundaki yenilikler dünya kamuoyuna tanıtılacak

İŞ GÖRÜŞMELERİ VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Konferans bünyesindeki "İş Merkezi", katılımcı kurumlara toplantılar düzenleme, sözleşme süreçlerini tamamlama ve anlaşmalar imzalama imkânı sağlayacak.

Aynı dönemde hac işleri ofislerinin başkanlarına yönelik özel bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu toplantıda gelecek hac sezonuna ilişkin operasyonel ve idari konular ile hazırlık süreçleri değerlendirilecek.

Önceki konferanslarda hacılara sunulacak hizmetlere ilişkin toplam bin 850’den fazla anlaşma imzalandı.

SAĞLIK, HAVACILIK, MEDYA VE TEKNOLOJİ ALANLARI

Konferans ziyaretçileri, farklı sektörleri bir araya getiren tematik alanlardan da yararlanabilecek.

Sağlık Vahası, sağlık alanında faaliyet gösteren kamu kurumlarını, hizmet sağlayıcıları ve şirketleri bir araya getirerek sektördeki hizmetleri tanıtacak.

Teknoloji Vahası, dijital çözümlere ve teknolojik yeniliklere odaklanacak.

Havacılık Vahası, düzenleyici kurumları, hava yolu şirketlerini ve ulaşım ile seyahat hizmetleri sunan kuruluşları bir araya getirecek.

Medya Vahası ise medya kuruluşlarına ve iletişim alanında faaliyet gösteren kurumlara, hacılara hizmet kapsamında yürütülen girişimleri ve uygulamaları tanıtma fırsatı sunacak.

Bunlara ek olarak "Lebbeytüm" Pavyonu, İş Ortakları Platformu, Uzman Gönüllülük Forumu, "Suudi Arabistan’da Üretildi" alanı ve konferansın yöneticileri ile uzmanları ağırlayacağı, etkinlikler boyunca yürütülen girişimleri ve elde edilen sonuçları kayıt altına alacağı özel bir stüdyo da ziyaretçilerin hizmetinde olacak.

67 BİN METREKAREYİ AŞAN FUAR ALANI

Konferansa eşlik eden fuar, 67 bin metrekareden fazla bir alanda düzenlenecek.

Etkinliğe kamu, özel sektör ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan yerel ve uluslararası düzeyde 520’den fazla kurumun katılması bekleniyor. Organizasyon ayrıca 150’den fazla ülkeden katılımcıların ve temsilcilerin yer aldığı uluslararası bir buluşma niteliği taşıyacak.

ÖNE ÇIKAN PROJELERE ÖDÜLLER VERİLECEK

Konferans kapsamında başarılı uygulamaları teşvik etmek amacıyla çeşitli ödüller de verilecek.

"Mubdiun Ödülü", özgün fikirleri ön plana çıkararak bunların hacılara yönelik hizmetlerde nasıl uygulanabileceğini değerlendirmeyi amaçlıyor.

"Lebbeytüm Ödülü" ise hacılara sunulan hizmetlerin kalitesi bakımından öne çıkan kurumları, kuruluşları ve hac organizasyonlarını ödüllendirecek.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, ilgili kurumları, sektör temsilcilerini, uzmanları ve diğer ilgilileri konferansın altıncı edisyonuna kayıt yaptırmaya ve çeşitli programlarından yararlanmaya davet etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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