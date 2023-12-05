Haftanin'de teröre 'demir yumruk': 2 PKK’lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi

5 Aralık 2023 16:18 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 16:40

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hain terör örgütleri ile mücadele sürüyor. Kahraman Mehmetçik, hem yurt içinde hem de sınır ötesinde sürdürdüğü operasyonlar ile PKK ve türevlerine barındıkları noktaları dar ederken her geçen gün terör örgütlerine ağır darbeler vuruluyor.

MİT, İçişleri Bakanlığı ve TSK'nın düzenlediği hava ve kara operasyonları ile hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör örgütünün kökü kazılırken hem sözde üst düzey teröristler etkisiz hale getiriliyor hem de şehitrlerimizin intikamı alınıyor.

Bu kez Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyon ile 2 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bakanlıüğın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “Ara, bul, yok et!” parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi.'