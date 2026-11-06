Hakan Fidan KKTC'ye gidiyor: Ankara'nın kırmızı çizgisi 'iki devlet'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM'nin 5+1 Kıbrıs zirvesi öncesinde bugün KKTC'ye kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. KKTC üst yönetimiyle görüşecek olan Fidan, Türkiye'nin iki devletli çözüm, eşit egemenlik ve Kıbrıs Türklerinin haklarının tescili konusundaki kararlılığını vurgulayacak.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kıbrıs’ta çözüm arayışlarının yeniden hareketlendiği, Birleşmiş Milletler’in 5+1 formatında yeni bir toplantı için hazırlık yaptığı kritik süreçte Ankara’dan Lefkoşa’ya önemli bir ziyaret gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün KKTC’ye giderek Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelecek.

Görüşmelerin merkezinde Kıbrıs Türk halkının haklarının tanınması ve eşit egemenliğinin uluslararası alanda tescili yer alacak. Fidan ziyaretinde Ankara’nın eşit egemenlik ve iki devletli çözüm konusundaki tutumunun bir kez daha gündeme taşıyacak.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala