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Hakan Fidan KKTC'ye gidiyor: Ankara'nın kırmızı çizgisi 'iki devlet'

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Hakan Fidan KKTC'ye gidiyor: Ankara'nın kırmızı çizgisi 'iki devlet'
Başlık ResmiHakan Fidan KKTC'ye gidiyor: Ankara'nın kırmızı çizgisi 'iki devlet'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM'nin 5+1 Kıbrıs zirvesi öncesinde bugün KKTC'ye kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. KKTC üst yönetimiyle görüşecek olan Fidan, Türkiye'nin iki devletli çözüm, eşit egemenlik ve Kıbrıs Türklerinin haklarının tescili konusundaki kararlılığını vurgulayacak.

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|
Yeşim Eraslan
YEŞİM ERASLAN

Kıbrıs’ta çözüm arayışlarının yeniden hareketlendiği, Birleşmiş Milletler’in 5+1 formatında yeni bir toplantı için hazırlık yaptığı kritik süreçte Ankara’dan Lefkoşa’ya önemli bir ziyaret gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün KKTC’ye giderek Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelecek.

Görüşmelerin merkezinde Kıbrıs Türk halkının haklarının tanınması ve eşit egemenliğinin uluslararası alanda tescili yer alacak. Fidan ziyaretinde Ankara’nın eşit egemenlik ve iki devletli çözüm konusundaki tutumunun bir kez daha gündeme taşıyacak.

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