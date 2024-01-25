Hakan Fidan'dan İsrail'e çağrı: Diplomatik çözüm için hâlâ imkân var

25 Ocak 2024 06:47 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 06:48

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumunda konuştu. Uluslararası toplumun Gazze ve Batı Şeria’da akan kanı durdurmakta hâlâ âciz kaldığını gördüklerini belirten Fidan “Gazze bir açık hava hapishanesiydi. Şimdi ise İsrail Başbakanının siyasi bekasını uzatmak amacıyla askeri operasyonlar düzenleyerek sivilleri katlettiği bir savaş alanına döndü” diye konuştu. Fidan konuşmasına şöyle devam etti: Hâlihazırda yaşanan savaşın İsrail’in güvenliğini sağlamak amacı güttüğüne, İsrail’in meşru müdafaa hakkı olduğuna dair iddialar, inandırıcı olmaktan çok uzaktır. Üstelik, bu iddiaları ortaya atanlar, Filistin’in güvenliğinden ya da meşru müdafaa hakkından ise hiçbir şekilde bahsetmiyorlar.



Fidan, “Dün ‘risk’ dediğimiz, bugün artık gerçek oldu. Kızıldeniz, Yemen, Lübnan, Irak, Suriye, İran ve Pakistan’daki son hadiseler çok endişe vericidir. Bu tırmanışın, kimsenin kolay kolay kaçamayacağı jeostratejik bir girdaba dönüşme potansiyeli bulunmaktadır” dedi.

İsrail ve destekçilerini, hâlâ başarma imkânı varken diplomatik çözümü aramaya davet eden Fidan “Gazze ve ötesinde devam eden savaş¸, ne barış ne de teslimiyet getirebilir. Bu savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır” diye konuştu.



Hakan Fidan, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le bir araya geldi. Görüşme, New York’taki BM binasında yapıldı.