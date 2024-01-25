Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Hakan Fidan'dan İsrail'e çağrı: Diplomatik çözüm için hâlâ imkân var

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    BM Güvenlik Konseyi “Filistin” gündemiyle toplandı. BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşen Dışişleri Bakanı Fidan “İsrail Gazze’de savaş suçu işliyor. Bu savaşı durdurmak için tarihî bir sorumluluğumuz var” dedi. Guterres de “Hiçbir şey Gazze halkının toplu cezalandırılmasını meşrulaştıramaz” ifadesini kullandı.

    Hakan Fidan&#039;dan İsrail&#039;e çağrı: Diplomatik çözüm için hâlâ imkân var
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumunda konuştu. Uluslararası toplumun Gazze ve Batı Şeria’da akan kanı durdurmakta hâlâ âciz kaldığını gördüklerini belirten Fidan “Gazze bir açık hava hapishanesiydi. Şimdi ise İsrail Başbakanının siyasi bekasını uzatmak amacıyla askeri operasyonlar düzenleyerek sivilleri katlettiği bir savaş alanına döndü” diye konuştu. Fidan konuşmasına şöyle devam etti: Hâlihazırda yaşanan savaşın İsrail’in güvenliğini sağlamak amacı güttüğüne, İsrail’in meşru müdafaa hakkı olduğuna dair iddialar, inandırıcı olmaktan çok uzaktır. Üstelik, bu iddiaları ortaya atanlar, Filistin’in güvenliğinden ya da meşru müdafaa hakkından ise hiçbir şekilde bahsetmiyorlar. 

    Hakan Fidan'dan İsrail'e çağrı: Diplomatik çözüm için hâlâ imkân var
    Fidan, “Dün ‘risk’ dediğimiz, bugün artık gerçek oldu. Kızıldeniz, Yemen, Lübnan, Irak, Suriye, İran ve Pakistan’daki son hadiseler çok endişe vericidir. Bu tırmanışın, kimsenin kolay kolay kaçamayacağı jeostratejik bir girdaba dönüşme potansiyeli bulunmaktadır” dedi.
    İsrail ve destekçilerini, hâlâ başarma imkânı varken diplomatik çözümü aramaya davet eden Fidan “Gazze ve ötesinde devam eden savaş¸, ne barış ne de teslimiyet getirebilir. Bu savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır” diye konuştu.

    Hakan Fidan'dan İsrail'e çağrı: Diplomatik çözüm için hâlâ imkân var
    Hakan Fidan, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le bir araya geldi. Görüşme, New York’taki BM binasında yapıldı. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hakan FidanBmİsrailSavaş
    Haberler > Gündem > Hakan Fidan'dan İsrail'e çağrı: Diplomatik çözüm için hâlâ imkân var
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İsveç'i onayladık, top artık ABD'de! Biden F-16'lar için yeşil ışık yaktı - Gündemİsveç'i onayladık, top artık ABD'de!Emekli zammının perde arkası belli oldu, sokağın sesi yüzde 49,25’i getirdi - GündemEmekli zammının perde arkası belli olduİran ile gündem Suriye, terör ve Gazze! - Gündemİran ile gündem Suriye, terör ve Gazze!Esenyurt'ta eski koca dehşet saçtı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - GündemEsenyurt'ta eski koca dehşet saçtı: 1 ölü, 1 ağır yaralıProf. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş depreminin maliyetini açıkladı - GündemProf. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş depreminin maliyetini açıkladıAkdeniz'de sır ölümler artıyor! Antalya'dan sonra KKTC... Sahiller ceset doldu - GündemAkdeniz'de sır ölümler artıyorRusya'dan düşen uçakla ilgili BMGK'ya acil çağrı - GündemRusya'dan düşen uçakla ilgili BMGK'ya acil çağrıCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İran'la yeni sınır kapıları hamlesi gündemde - Gündem'İran ile yeni sınır kapıları gündemde'Hatay’da servis minibüsü ile tır çarpıştı: 12 yaralı - GündemHatay’da servis minibüsü ile tır çarpıştı: 12 yaralıEskişehir'de aranan 108 şahıs yakalandı - GündemEskişehir'de aranan 108 şahıs yakalandı
    Sonraki Haber Yükleniyor...