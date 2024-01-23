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    New York'ta diplomasi trafiği! Bakan Fidan, mevkidaşları ile peş peşe görüştü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşları ile peş peşe görüştü. Yoğun diplomasi trafiğinin ardından Bakan Fidan, BMGK'daki Filistin oturumuna katıldı.

    New York&#039;ta diplomasi trafiği! Bakan Fidan, mevkidaşları ile peş peşe görüştü
    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor.

    Bakan Fidan, ilk önce Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetini kabul etti.

    New York'ta diplomasi trafiği! Bakan Fidan, mevkidaşları ile peş peşe görüştü

    Bakan Fidan, daha sonra Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

    New York'ta diplomasi trafiği! Bakan Fidan, mevkidaşları ile peş peşe görüştü

    Bakan Fidan ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile de bir araya geldi.

    Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından Fidan'ın temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

    Bakan Fidan'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki (BMGK) Filistin toplantısı öncesinde BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'i New York'taki Türkevi'nde kabul ettiği belirtildi.

    Paylaşımlarda Fidan'ın ayrıca, Lübnanlı mevkidaşı Buhabib ile de görüştüğü bildirildi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Bakan FidanBmgk
    Haberler > Politika > New York'ta diplomasi trafiği! Bakan Fidan, mevkidaşları ile peş peşe görüştü
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