New York'ta diplomasi trafiği! Bakan Fidan, mevkidaşları ile peş peşe görüştü

23 Ocak 2024 22:04 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 22:39

BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor.

Bakan Fidan, ilk önce Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetini kabul etti.

Bakan Fidan, daha sonra Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

Bakan Fidan ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından Fidan'ın temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakan Fidan'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki (BMGK) Filistin toplantısı öncesinde BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'i New York'taki Türkevi'nde kabul ettiği belirtildi.

Paylaşımlarda Fidan'ın ayrıca, Lübnanlı mevkidaşı Buhabib ile de görüştüğü bildirildi.