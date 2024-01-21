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    • - Güncelleme Tarihi:

    Bakan Fidan BM'deki Filistin konulu toplantı için ABD yolcusu

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin gündemli BM Güvenlik Konseyi'nin toplantısına katılmak üzere 23 Ocak'ta ABD'ye gidecek.

    Bakan Fidan BM&#039;deki Filistin konulu toplantı için ABD yolcusu
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den beri soykırım uyguladığı Filistin halkı için yurt içi ve yurt dışındaki yoğun diplomatik temasları devam ediyor. Bu kapsamda Bakan Fidan'ın yeni durağı Amerika Birleşik Devletleri olacak.

    23 OCAK'TA ABD'YE GİDECEK

    Bakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi’ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere 23 Ocak'ta New York'a gidecek. 

    BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

    Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

    "Sayın Bakanımız, BM Güvenlik Konseyi’nin 23 Ocak 2024 tarihinde yapılacak Filistin konulu toplantısına katılmak üzere New York’u ziyaret edecektir.

    Sayın Bakanımızın ziyaret vesilesiyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Hakan FidanFilistinGazzeDışişleri BakanıBM Güvenlik KonseyiABD
    Haberler > Gündem > Bakan Fidan BM'deki Filistin konulu toplantı için ABD yolcusu
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