Bakan Fidan BM'deki Filistin konulu toplantı için ABD yolcusu

21 Ocak 2024 14:46 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 14:46

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den beri soykırım uyguladığı Filistin halkı için yurt içi ve yurt dışındaki yoğun diplomatik temasları devam ediyor. Bu kapsamda Bakan Fidan'ın yeni durağı Amerika Birleşik Devletleri olacak.

23 OCAK'TA ABD'YE GİDECEK

Bakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi’ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere 23 Ocak'ta New York'a gidecek.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Sayın Bakanımız, BM Güvenlik Konseyi’nin 23 Ocak 2024 tarihinde yapılacak Filistin konulu toplantısına katılmak üzere New York’u ziyaret edecektir.

Sayın Bakanımızın ziyaret vesilesiyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir."