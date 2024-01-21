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Bakan Fidan BM'deki Filistin konulu toplantı için ABD yolcusu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Fatih Uğur
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin gündemli BM Güvenlik Konseyi'nin toplantısına katılmak üzere 23 Ocak'ta ABD'ye gidecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den beri soykırım uyguladığı Filistin halkı için yurt içi ve yurt dışındaki yoğun diplomatik temasları devam ediyor. Bu kapsamda Bakan Fidan'ın yeni durağı Amerika Birleşik Devletleri olacak.
23 OCAK'TA ABD'YE GİDECEK
Bakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi’ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere 23 Ocak'ta New York'a gidecek.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Sayın Bakanımız, BM Güvenlik Konseyi’nin 23 Ocak 2024 tarihinde yapılacak Filistin konulu toplantısına katılmak üzere New York’u ziyaret edecektir.
Sayın Bakanımızın ziyaret vesilesiyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir."
Düzenleyen: Fatih Uğur - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı