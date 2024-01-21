Dışişleri Bakanlığı'nda kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı'nı kabul etti

21 Ocak 2024 00:33 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 01:06

İsrail-Hamas çatışması 7 Ekim 2023'ten bu yana hız kesmeden devam ederken, Gazze'de çatışmalar nedeniyle insan kriz derinleşiyor.

Ardı arkası kesilmeyen bombardımanlar, İsrail'in yardım tırlarıı engellemesi açlık ve susuzlukla mücadele eden sivillerin hayatını giderek sona doğru yaklaştırıyor.

BAKANLIKTA KRİTİK GÖRÜŞME

Gazze'de kalıcı ateşkes için çalışmalarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün bölgedeki son durumu görüşmek üzere Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yi kabul etti.

GAZZE'DE 'KALICI ATEŞKES' MASADA

İkili görüşme basına kapalı oalrak gerçekleşirken, Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların artırılması, rehinelerin bırakılması ve kalıcı barış için iki devletli çözüm konularının ele alındığı öğrenildi.