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    Dışişleri Bakanlığı'nda kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı'nı kabul etti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yi kabul etti. Kabulde, Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların artırılması, rehinelerin bırakılması ve kalıcı barış için iki devletli çözüm konuları ele alındı.

    Dışişleri Bakanlığı&#039;nda kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı&#039;nı kabul etti
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail-Hamas çatışması 7 Ekim 2023'ten bu yana hız kesmeden devam ederken, Gazze'de çatışmalar nedeniyle insan kriz derinleşiyor.

    Ardı arkası kesilmeyen bombardımanlar, İsrail'in yardım tırlarıı engellemesi açlık ve susuzlukla mücadele eden sivillerin hayatını giderek sona doğru yaklaştırıyor.

    BAKANLIKTA KRİTİK GÖRÜŞME

    Gazze'de kalıcı ateşkes için çalışmalarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün bölgedeki son durumu görüşmek üzere Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yi kabul etti. 

    GAZZE'DE 'KALICI ATEŞKES' MASADA

    İkili görüşme basına kapalı oalrak gerçekleşirken, Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların artırılması, rehinelerin bırakılması ve kalıcı barış için iki devletli çözüm konularının ele alındığı öğrenildi. 

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bakan FidanGazzeHamas
    Haberler > Politika > Dışişleri Bakanlığı'nda kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı'nı kabul etti
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