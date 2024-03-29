Hakkari'de kar kalınlığı 7 metreye ulaştı, ekipler seferber durumda

Hakkari'de vatan savunması yapan kahraman güvenlik güçlerinin ulaşımının sağlandığı yollar yer yer 7 metreyi bulan kardan temizleniyor.

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı alanlardaki üs bölgelerinde 7/24 görev yapan güvenlik güçlerinin ulaşımının sağlanması için yürütülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Büyük bir özveriyle görev yapan Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 6-7 metreyi bulduğu ve iş makinesinin boyunu geçtiği üs bölgelerinde gece-gündüz demeden karla mücadele ederek, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmaya çalışıyor.

İşte bölgeden görüntüler: