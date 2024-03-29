Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Hakkari'de kar kalınlığı 7 metreye ulaştı, ekipler seferber durumda

Hakkari'de kar kalınlığı 7 metreye ulaştı, ekipler seferber durumda

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hakkari&#039;de kar kalınlığı 7 metreye ulaştı, ekipler seferber durumda

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'de vatan savunması yapan kahraman güvenlik güçlerinin ulaşımının sağlandığı yollar yer yer 7 metreyi bulan kardan temizleniyor.

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı alanlardaki üs bölgelerinde 7/24 görev yapan güvenlik güçlerinin ulaşımının sağlanması için yürütülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Büyük bir özveriyle görev yapan Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 6-7 metreyi bulduğu ve iş makinesinin boyunu geçtiği üs bölgelerinde gece-gündüz demeden karla mücadele ederek, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmaya çalışıyor.

İşte bölgeden görüntüler: 

Hakkari'de kar kalınlığı 7 metreye ulaştı, ekipler seferber durumda - 1. Resim

Hakkari'de kar kalınlığı 7 metreye ulaştı, ekipler seferber durumda - 2. Resim

Hakkari'de kar kalınlığı 7 metreye ulaştı, ekipler seferber durumda - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da korku dolu anlar: Balkondaki kombi bomba gibi patladı - GündemBalkondaki kombi bomba gibi patladıDenizlerde yasaklar 1 Nisan'da başlıyor - GündemDenizlerde yasaklar 1 Nisan'da başlıyorYeniden Refah Partisi Bergama adayı, AK Parti'ye destek isteyerek yarıştan çekildi - GündemYeniden Refah adayı, AK Parti için yarıştan çekildiAnkara barajları için kritik uyarı: Yetkililer nisan ayına dikkat çekti - GündemAnkara barajları için kritik uyarıDilenmeye aracıyla gitmiş! Yaşlı kılığına girip 2 saatte 1.600 TL toplamış - GündemYaşlı kılığına girip 2 saatte topladığı para hayrete düşürdüBakan Uraloğlu'ndan emeklileri sevindirecek haber: Yüzde 10 indirim geliyor - GündemBakan Uraloğlu'ndan emeklileri sevindirecek haberKKTC’de üniversite bölüm başkanı profesörün Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı - GündemProfesörün Interpol tarafından arandığı ortaya çıktıLüks villada dehşet! Biri alevlerin içinden çıktı, diğeri cansız bulundu - GündemLüks villada dehşet!Muhtar adayından görülmemiş vaat: Seçilirsem 5 kişiyi umreye götüreceğim - GündemMuhtar adayından ilginç vaat, duyan bir kez daha düşündüVahşice katledilen kedi Eros davasında yeni gelişme: Savcılık 'ceza az' diyerek itiraz etti - GündemKedi Eros davasında 2 yıllık cezaya savcılıktan itiraz
Sonraki Haber Yükleniyor...