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Halk TV'ye kayyım atandı, yayın durduruldu! Polis binada arama yaptı, çalışanlar içeri alınmadı

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Halk TV'ye kayyım atandı, yayın durduruldu! Polis binada arama yaptı, çalışanlar içeri alınmadı
Başlık ResmiHalk TV'ye kayyım atandı, yayın durduruldu! Polis binada arama yaptı, çalışanlar içeri alınmadı

Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına sabah saat 05.30 sıralarında polis ekipleri girdi. Kanala kayyım atandığı ve yayınların durdurulduğu bildirildi. Bina çevresindeki yol trafiğe kapatılırken çalışanların içeri girmesine izin verilmedi.

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Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasında 14 Ekim Çarşamba sabahı hareketli saatler yaşandı. Saat 05.30 sıralarında polis ekipleri televizyon kanalının bulunduğu binaya girerek arama başlattı. Kanalın bulunduğu yol trafiğe kapatılırken televizyon çalışanlarının binaya girişine izin verilmedi.

Polis ekiplerinin binaya girmesinin ardından Halk TV'ye kayyım atandığı ve televizyon yayınlarının durdurulduğu bildirildi. Gelişme, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından kamuoyuna yansıdı.

Halk TV'ye kayyım atandı, yayın durduruldu! Polis binada arama yaptı, çalışanlar içeri alınmadı
Başlık ResmiHalk TV'ye kayyım atandı, yayın durduruldu! Polis binada arama yaptı, çalışanlar içeri alınmadı

POLİS SAAT 05.30'DA BİNAYA GİRDİ

Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda polis ekipleri Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasında arama yaptı.

Ekipler saat 05.30 sıralarında binaya giriş yaptı. Kanalın bulunduğu yol polis tarafından araç trafiğine kapatıldı.

Televizyon çalışanlarının da binaya alınmadığı bildirildi.

Halk TV'ye kayyım atandı, yayın durduruldu! Polis binada arama yaptı, çalışanlar içeri alınmadı
Başlık ResmiHalk TV'ye kayyım atandı, yayın durduruldu! Polis binada arama yaptı, çalışanlar içeri alınmadı

GENEL YAYIN YÖNETMENİNİN KAYYIM HEYETİYLE GÖRÜŞMESİ SONUÇSUZ KALDI

Operasyonun ardından Halk TV'nin yayınlarını sürdürebilmesi için kayyım heyetiyle görüşme gerçekleştirildi.

Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın kayyım heyeti başkanıyla yaptığı görüşmeden sonuç alınamadığını açıkladı.

Bayramoğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş kayyım heyeti başkanı ile yayının devam etmesi konusunda yaptığı görüşme sonuçsuz kaldı. Halk TV yayını durduruldu."

Halk TV'ye kayyım atandı, yayın durduruldu! Polis binada arama yaptı, çalışanlar içeri alınmadı
Başlık ResmiHalk TV'ye kayyım atandı, yayın durduruldu! Polis binada arama yaptı, çalışanlar içeri alınmadı

SABAH PROGRAMI YAYINLANAMADI

Polis ekiplerinin binaya girmesinin ardından kanalın olağan yayın akışında da değişiklik yaşandı.

Saat 06.00'da yayımlanması planlanan "Süheyla Demir ile Günaydın Türkiye" programı başlayamadı.

Saat 06.30 itibarıyla ise Halk TV ekranlarında "Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar" programının tekrarının yayımlandığı aktarıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KAYYIM KARARINA TEPKİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Halk TV'ye yönelik polis operasyonu ve kayyım kararına tepki gösterdi.

Özel, sabahın erken saatlerinde bir televizyon kanalına polis ekiplerinin girmesini ve kayyım atanmasını eleştirerek uygulamanın basın özgürlüğüne müdahale olduğunu savundu.

Halk TV çalışanlarıyla dayanışma mesajı veren Özel, basın özgürlüğünü ve gazetecilerin haklarını savunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

MAHİROĞLU HAKKINDA DAHA ÖNCE YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında 10 Haziran 2025 tarihinde, Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

Mahiroğlu, o dönemde yaptığı açıklamada hakkındaki iddiaları reddederek suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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