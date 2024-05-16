Haluk Bayraktar 'Tarihte ilk' diyerek duyurdu! Polonya'ya TB2 teslimatı tamamlandı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'ların son sisteminin Polonya'ya teslim edildiğini duyurdu. Bayraktar, bunun Türkiye tarihinde bir ilk olduğunu ifade edip "NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını başarıyla tamamlamış olduk" açıklamasını yaptı.
Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, bugün sosyal medya hesabı üzerinden Bayraktar TB2 SİHA'ların son sisteminin Polonya'ya teslimatını gerçekleştirildiğini bildirdi.
Haluk Bayraktar yaptığı paylaşımda, 'Böylece Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını başarıyla tamamlamış olduk.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER PEKİŞİYOR
Bu tarihi anlaşma derin bağlara sahip iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini ve teknoloji ortaklığını pekiştiriyor. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yeteneklerini dünya sahnesinde sergilemekten gurur duyuyoruz.' dedi.
ESKİ PAYLAŞIMINI HATIRLATTI
Bayraktar 25 Mayıs 2021 tarihinde, 'Bugün başardık' notuyla paylaştığı mesajda, 'Türkiye ve Polonya arasında savunma alanındaki işbirliği çok eski yıllara kadar uzanıyor. İki ülkenin geçmişten gelen derin bağları var.' ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi