Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Haluk Bayraktar 'Tarihte ilk' diyerek duyurdu! Polonya'ya TB2 teslimatı tamamlandı

Haluk Bayraktar 'Tarihte ilk' diyerek duyurdu! Polonya'ya TB2 teslimatı tamamlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haluk Bayraktar &#039;Tarihte ilk&#039; diyerek duyurdu! Polonya&#039;ya TB2 teslimatı tamamlandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar,  Bayraktar TB2 SİHA'ların son sisteminin Polonya'ya teslim edildiğini duyurdu. Bayraktar, bunun Türkiye tarihinde bir ilk olduğunu ifade edip "NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını başarıyla tamamlamış olduk" açıklamasını yaptı. 

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, bugün sosyal medya hesabı üzerinden Bayraktar TB2 SİHA'ların son sisteminin Polonya'ya teslimatını gerçekleştirildiğini bildirdi.

Haluk Bayraktar yaptığı paylaşımda, 'Böylece Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını başarıyla tamamlamış olduk.

Haluk Bayraktar 'Tarihte ilk' diyerek duyurdu! Polonya'ya TB2 teslimatı tamamlandı - 1. Resim

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER PEKİŞİYOR

Bu tarihi anlaşma derin bağlara sahip iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini ve teknoloji ortaklığını pekiştiriyor. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yeteneklerini dünya sahnesinde sergilemekten gurur duyuyoruz.' dedi.

Haluk Bayraktar 'Tarihte ilk' diyerek duyurdu! Polonya'ya TB2 teslimatı tamamlandı - 2. Resim

ESKİ PAYLAŞIMINI HATIRLATTI

Bayraktar 25 Mayıs 2021 tarihinde, 'Bugün başardık' notuyla paylaştığı mesajda, 'Türkiye ve Polonya arasında savunma alanındaki işbirliği çok eski yıllara kadar uzanıyor. İki ülkenin geçmişten gelen derin bağları var.' ifadelerini kullanmıştı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mehmet Şimşek'ten 'iyileşme' paylaşımı: Programımız çalışıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı ortak basın toplantısında konuştu - Gündem"Ticarette hedef 5 milyar dolar"Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Bir kişi serbest bırakıldı - GündemAyhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme!Şeriat paylaşımı olay olmuştu: Feyza Altun'a 9 ay hapis cezası - GündemFeyza Altun'a hapis cezası!Meclis'te gergin anlar! Sırrı Süreyya Önder'den Mehmet Ali Çelebi'ye: Sen kime parmak sallıyorsun? - GündemÖnder'den AK Partili vekile: kime parmak sallıyorsun?Kobani Davası'nda en yüksek cezayı alan isim Selahattin Demirtaş oldu - GündemKobani Davası'nda en yüksek cezayı Demirtaş aldıSırrı Süreyya Önder, Kobani Davası'nda beraat etti - GündemSırrı Süreyya Önder, Kobani Davası'nda beraat etti
Sonraki Haber Yükleniyor...