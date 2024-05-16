Haluk Bayraktar 'Tarihte ilk' diyerek duyurdu! Polonya'ya TB2 teslimatı tamamlandı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mayıs 2024 18:04 - Güncelleme: 16 Mayıs 2024 18:58 - Güncelleme:

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Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'ların son sisteminin Polonya'ya teslim edildiğini duyurdu. Bayraktar, bunun Türkiye tarihinde bir ilk olduğunu ifade edip "NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını başarıyla tamamlamış olduk" açıklamasını yaptı.