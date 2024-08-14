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Hamas 'esir takasına katılacak mı' tartışmasına son noktayı koydu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hamas &#039;esir takasına katılacak mı&#039; tartışmasına son noktayı koydu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana soykırım yaptığı Gazze'de ateşkes için müzakereler devam ediyor. Öte yandan Tahran'da Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin şehit edilmesinin ardından yapacağı hamle merakla beklenen Hamas'ın yarın yapılacak esir takası ve ateşkes müzakerelerine katılmayacağı bildirildi.

Hamas'ın yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılması öngörülen esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik dolaylı müzakerelere katılmayacağı aktarıldı.

Walla news muhabiri Barak Ravid, sosyal medyada İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılmasına yönelik dolaylı müzakerelere ilişkin kulisleri paylaştı.

Müzakerelerin Doha'da yapılmasının öngörüldüğünü aktaran Ravid, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns'un bugün Katar'a gideceğini belirtti.

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İsrailli gazeteci, yarın yapılacak müzakerelere Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, CIA Direktörü Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın katılacağını ifade etti.

Adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı paylaşımda Ravid, Hamas'ın ise Doha'daki dolaylı müzakerelere katılmayacağını belirtti.

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NETANYAHU, İSRAİLLİ MÜZAKERE HEYETİYLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Haaretz gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun müzakereler için Katar'a gidecek İsrailli heyetle bir araya geldiğini yazdı.

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

İsrail yönetimi, müzakerelere heyet göndereceğini duyururken, Hamas, arabuluculardan, yeni müzakere turuna girmek yerine ABD Başkanı Joe Biden'in ateşkes için sunduğu ve hareketin de kabul ettiği önerinin uygulamaya konulması için bir plan sunmalarını istemişti

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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