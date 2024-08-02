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Hamas'a taziye ziyareti! Bakan Fidan, Halid Meşal ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Hamas&#039;a taziye ziyareti! Bakan Fidan, Halid Meşal ile görüştü

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal'e taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüşme gerçekleştirdi, taziyelerini iletti.

Hamas'a taziye ziyareti! Bakan Fidan, Halid Meşal ile görüştü - 1. Resim

BAKAN FİDAN CENAZE TÖRENİ İÇİN KATAR'DA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Bakan Fidan, Doha’da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüşme gerçekleştirdi. Fidan, Halid Meşal'e taziyelerini iletti. Görüşmede İsmail Haniye’nin oğullarından Abdüsselam ve Hemmam da hazır bulundu.

Hamas'a taziye ziyareti! Bakan Fidan, Halid Meşal ile görüştü - 2. Resim

HENİYYE TAHRAN'DA SUİKAST SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldığı İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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