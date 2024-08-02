ABD basınından Heniyye suikastı için çarpıcı iddia: Bomba 2 ay önce odasına sokuldu

ABD basının Orta Doğulu yetkililere dayandırdığı habere göre Heniyye füze ile değil, odasına iki ay önceden sokulmuş bomba ile öldürüldü. Devrim Muhafızlar Kolordusu tarafından korunan misafirhanedeki bombanın uzaktan patlatıldığı iddia edildi. Olay, İran savunmasındaki güvenlik açığının altını çizerken yetkililer bunu "felaket niteliğinde başarısızlık" olarak niteledi.

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Heniyye suikastı itibarını yerle bir etti! İran’da artık hiç kimse güvende değil

Heniyye suikastı itibarını yerle bir etti! İran’da artık hiç kimse güvende değil

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da kaldığı konutunda öldürülmesi dünyanın gündemine oturdu. Suikastla beraber çok sayıda spekülasyon da peyda oldu.

ABD merkezli New York Times gazetesi, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da kaldığı ve sıkı güvenlik önlemleri altında korunan misafirhaneye haftalar önceden sokulmuş bir patlayıcı ile öldürüldüğünü iddia etti.

Heniyye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi

İki İranlı ve bir Amerikalı görevlinin de aralarında bulunduğu yedi Orta Doğulu yetkili, Hamas lideri İsmail Heniye'nin Tahran'da kaldığı misafirhaneye gizlice sokulan patlayıcı bir cihazla öldürüldüğünü öne sürdü.

HENİYYE DAHA ÖNCE DE AYNI MİSAFİRHANEDE KONAKLADI

Yetkililere göre bomba yaklaşıkiki ay önce misafirhaneye saklanmıştı. Misafirhane, Devrim Muhafızları Kolordusu tarafından işletiliyor ve korunuyor.

New York Times'a konuşan beş yetkili, misafirhanedeki odasında olduğu doğrulandıktan sonra bombanın uzaktan patlatıldığını söyledi. Patlamada korumalarından biri de hayatını kaybetti.

Orta Doğulu yetkililere göre Heniyye, Tahran'ı ziyaret ettiğinde birkaç kez daha misafirhanede kalmıştı.

FÜZE TEORİLERİ

Suikastten sonraki saatlerde spekülasyonlar hemen İsrail'in, muhtemelen bir insansız hava aracından veya bir uçaktan atılan bir füze ile Heniyye'yi öldürmüş olabileceği ihtimaline odaklandı.

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Bu füze teorisi, İsrail'in başkentte bir hava saldırısını gerçekleştirmek için İran hava savunma sistemlerini nasıl atlatabildiği sorusunu gündeme getirdi.

"FELAKET NİTELİĞİNDE BAŞARISIZLIK"

Üç İranlı yetkili, böyle bir ihlalin İran için istihbarat ve güvenlik açısından felaket niteliğinde bir başarısızlık olduğunu belirtti.

Bombanın misafirhaneye nasıl saklandığı ise belirsizliğini koruyor. Ortadoğulu yetkililer, suikastın planlanmasının aylar sürdüğünü ve tesisin önceden kapsamlı bir şekilde aranmış olması gerektiğini vurguladı.