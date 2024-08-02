Anlaşmaya varmaya çok az kalmıştı! Heniyye ile birlikte ateşkes de vuruldu

Siyasi kariyeri bitti gözüyle bakılan Netanyahu, ateşkesi hiçbir zaman istemedi. Görevi bırakınca yargılanacağını çok iyi bilen “İsrail kasabı” suikast ile birlikte ateşkes ümitlerini de yok etti.

Heniyye suikastı itibarını yerle bir etti! İran’da artık hiç kimse güvende değil

Heniyye suikastı itibarını yerle bir etti! İran’da artık hiç kimse güvende değil

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ / ANKARA - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin, Tahran’da uğradığı suikast sonucunda ölmesinin ardından bölgede gerilim iyice tırmandı. Oysa güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırıların ilk başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana süren çatışmaların sonlandırılması amacıyla yürütülen barış müzakerelerinde sona çok yaklaşılmıştı. Güvenlik kaynakları “7 Ekim’den bugüne Filistin halkının yaşadığı zulmün sona ermesi ve Gazze’de ateşkesin sağlanması için ara bulucu ülkeler olan Katar ve Mısır’ın yanı sıra Türkiye ve ABD’nin de aralarında bulunduğu ülkelerin girişimleri netice vermişti. İsrail ve Hamas ateşkes yapılması konusunda anlaşmaya çok yakın bir hâle gelmişti” değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN’A ANINDA BİLGİ

Tarafların ateşkes masasında buluşmasında MİT önemli bir rol üstlendi. Tarafların ateşkesi bir an önce sağlaması için yoğun çaba gösterilmesi talimatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hamas, İsrail, ABD, Katar ve Mısır ile sürdürülen her görüşme hakkında dakika dakika bilgilendirildiği belirtildi.

BARIŞ SEKTEYE UĞRADI

Güvenlik kaynakları, “Tıkanıkların aşılmasında ve ateşkes için ortak bir noktaya yaklaşılmasında kilit bir rol oynandı. Ancak, Hamas lideri Heniyye’nin İsrail’in düzenlediği planlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesi ile Gazze’de olması beklenen barış sekteye uğradı. Yaşanan bu elim hadise sonrasında bile Gazze’de yaşanan insanlık dramının sona ermesi için Türkiye her türlü çabayı göstermeye devam edecek, Filistin halkının yanında olacak” ifadelerini kullandı.

SUİKASTTA SIR PERDESİ

Heniyye’nin suikasta uğradığı Tahran’ın kuzeyindeki lüks Zafaraniyeh semtindeki binanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde binanın yıkılmamış olması havadan saldırı ihtimalini düşürürken, akıllara suikastın yakın bir noktadan yapılma ihtimalini getirdi. İran bir hava saldırısı olduğunu ileri sürse de, binanın saldırı sonrası sağlam kalması ve tek bir noktanın hasar almış olması, havadan değil yakın bir noktadan roketli saldırı olabileceğini gösteriyor. Roketin pencereden girdiği düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın konutuna 700 metre mesafedeki binanın hasarlı kısmının yeşil dev bir örtü ile kapatıldığı görülüyor.