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Hamile eşinin altınlarını kumarda harcayıp intihara kalkıştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hamile eşinin altınlarını kumarda harcayıp intihara kalkıştı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da hamile eşinin altınlarını sanal kumarda harcayan genç, intihar girişiminde bulundu. Dakikalarca ikna edilmeye çalışılan genci iş adamı akrabası elinden tutarak intihardan vazgeçirdi. 

Tekirdağ Çerkezköy'de meydana gelen olayda, ekonomik zorluklar yaşayan ve bu nedenle bunalıma giren S.I., intihar etmek için Çerkezköy 29 Ekim Caddesi'ne bağlanan sokak üzerindeki 15 katlı bir inşaatın 12. katına çıktı.

İddiaya göre belli bir süre burada bekleyen S.I., polisi arayarak intihar edeceğini söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, saatlerce süren çabalarla genci ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, muhtemel bir düşme durumuna karşı hava yastığı açarak önlem aldı. Ancak tüm bu çabalar sonuçsuz kaldı ve genç ikna edilemedi.

Hamile eşinin altınlarını kumarda harcayıp intihara kalkıştı - 1. Resim

İŞ ADAMI AKRABASINI ÇAĞIRDILAR

Polislerin uzun süren ikna çabaları sonuç vermeyince, S.I.'nın iş adamı akrabası devreye sokuldu. Dakikalar süren konuşmanın ardından iş adamı, gencin elini tutarak onu intihardan vazgeçirdi.

Hamile eşinin altınlarını kumarda harcayıp intihara kalkıştı - 2. Resim

HAMİLE EŞİNİN ALTINLARINI KUMARDA HARCAMIŞ

İddiaya göre, S.I.'nın yeni evli ve hamile eşinin altınlarını sanal kumarda harcadığı ve bu nedenle ailesiyle arasının açıldığı belirtildi. Bu durumun, gencin intihar girişiminde bulunmasına sebep olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, S.I.'yı ikna etmek için hamile eşi ve çocuğunu kullanarak duygusal bir konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşma, gencin intihar girişiminden vazgeçmesinde etkili oldu ve sonunda S.I., 12. kattan indirildi.

İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri derin bir nefes aldı. S.I., polis tarafından ifadesi alınmak üzere Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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