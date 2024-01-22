Çiftlik Bank kurucusu ‘Tosuncuk’ hapiste 30 kilo verdi, ‘Halim emeklilerden iyi’ dedi

22 Ocak 2024 22:43 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 23:15

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, yüksek kar vaadiyle kurduğu saadet zincirinde binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçmıştı. 3 Temmuz 2021'de Türkiye'ye dönerken uçakta gözaltına alınan Aydın tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

75 bin yıldan fazla hapis istemiyle yargılanan 2,5 yıldır da Edirne F Tipi Cezaevinde bulunan Aydın ilk kez konuştu. Cezaevinde rahatının yerinde olduğunu, spor yapıp kilo verdiğini söyleyen Aydın hayalindeki yeni işini de açıkladı.

Cezaevinden avukatı aracılığıyla çarpıcı bir mektup gönderen Aydın mektuba bir de son halinin fotoğrafını iliştirerek 30 kilo verdiğini duyurdu.

"TEK PİŞMANLIĞIM EVLENMEK"

Yüzlerce kişiyi dolandırmasına rağmen tek pişmanlığının evlenmek olduğunu söyledi. Bir de kurduğu saadet zincirinin adı için ise "Keşke Çiftlik Bank koymasaydım" dedi.

30 KİLO VERDİ

"Bu kadar insanın vebali benim üzerimde değil" diyen Aydın, mektupta 2 katlı koğuşta tek başına kaldığını imkanlarının çok iyi olduğunu belirtti. Aydın, spor yapıp 30 kilo verdiğini aktardı.

HAYALİNDEKİ YENİ İŞİNİ AÇIKLADI

Show Haber'in haberine göre 2028'de serbest kalacağının planlarını yapan Aydın'ın ya Mars'a taşınacağını ya da e-ticaret işi yapacağını açıkladı.

"HAPİSHANE KYK YURTLARINDAN İYİ"

Tosuncuk mektubunun devamında şunları söyledi:

"29 aydır Edirne F Tipi Cezaevindeyim. İki katlı bir odaya bir ev mi demeliyim bilemiyorum. Üst katta yatak ve kıyafetler için dolaplar var. Doğu’ya bakan iyi güneş alan bir odam var.

Alt kat Amerikan mutfak tarzı, salonda bir TV ve yuvarlak masa, alt katta mutfakta sadece çay, kahve bulunuyor. Yemekler 3 öğün şeklinde KYK yurtlarına kıyasla bin kat iyidir. Kurum tarafından veriliyor. 100 metrekare civarı toplamda açık ve kapalı alan mevcut. Günüm kitap okumak ve ders çalışmakla geçiyor. Tabii akşamları diziler, filmler oluyor. Sabahları spor yapıyorum.

"BİRAZ NİSPET YAPAR GİBİ OLDU AMA"

Haberlerde halkın çektiği açlığı evine et girmeyen, elektriği, suyu, doğalgazı kesilen, soğukta yatan, aç yatan öğrenci yurtlarında bizim yediğimiz yemekten daha kötüsünü yiyip zehirlenenler, parası olmadığı için tedavi olamayan amcalarımız, teyzelerimiz, katkı payı diye 3 kuruşluk emekli maaşı aldığı ilaçlara giden emeklilerin haline kıyasla çok şükür iyiyim. Biraz nispet yapar gibi oldu ama keşke devlet bu imkanları dışarıdayken de sağlayabilse o zaman belki de bu kadar insan buraya düşmez."