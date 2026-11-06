Hasta bakımevindeki şiddete skandal savunma: 'Eğlendirmek için yaptım'

Beylikdüzü'ndeki bir yaşlı bakımevinde kalan hastalara eziyet ettikleri kamera görüntülerine yansıyan personeller hakkında iddianame hazırlandı. Mağdurların hastalıkları dolayısıyla ifadesi alınamazken iki şüpheli hakkında hapis cezası talep edildi. Şüpheli personellerden Banu Z. "Gülmi isimli hastanın sinirlerini yatıştırmak ve onu eğlendirmek için bu eylemlerde bulundum" iddiasına yer verdi.

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İstanbul Beylikdüzü'nde alzaymır ve demans bakım merkezinde kalan hastalara personel tarafından şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İiddianameye göre olay, 8 Mayıs tarihinde meydana geldi. 77 yaşındaki Gülay Tanrıyeri ile 79 yaşındaki Gülmi Kordere'nin personel tarafından şiddete uğrayarak yaralandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. İddianamede Tanrıyeri ile Kordere "mağdur", Banu Z. (27) ile Sudenaz M. (22) ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

YAŞLI KADINA ÖNCE TÜKÜRDÜ SONRA YERE İTTİ

İddianamede yer alan tespitlere göre, 27 Nisan 2026 tarihinde şüpheli Sudenaz M.'nin mağdur Gülay Tanrıyeri'yi iterek basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği aktarıldı. Şüpheli Banu Z.'nin ise mağdur Gülmi Kordere'ye tükürdüğüne dair görüntülerin mevcut olduğu kaydedildi.

Şüphelilerin savcılık ifadelerine de iddianamede yer verildi. Buna göre Banu Z. "Mağdur bana tükürüyordu. Ben de ona tükürüyormuş gibi yaptım ama tükürmedim. Görüntüleri sosyal medyadan izledim. Gülmi isimli hastanın sinirlerini yatıştırmak ve onu eğlendirmek için bu eylemlerde bulundum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" iddiasına yer verdi.

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"YERİNE OTURMASI İÇİN İTTİRDİM"

Sudenaz M. ise "Hasta Gülay Tanrıyeri'yi diğer hastalara bulaştığı için uyardım. Yerine oturması için hafif bir şekilde ittirdim. Mağdur, o sırada dengesini kaybederek düştü. Kurum çalışanını aradım ve Tanrıyeri'yi hastaneye kaldırdık. Bu durumdan dolayı son derece üzgünüm" savunması yaptı.

HASTALIKLARI SEBEBİYLE İFADELERİ ALINMADI

İddianamede, her iki mağdurun da olayın ardından Darülaceze Özel Bakım Merkezi'ne sevk edildikleri belirtildi.

Mağdurların hastalıkları nedeniyle yaşanan olayı hatırlamamaları gerekçesiyle beyanlarının alınamadığı, ancak şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerinin anlaşıldığı vurgulandı.

Banu Z. hakkında "Ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı eziyet" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası, Sudenaz M. içinse "Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianame, Büyükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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