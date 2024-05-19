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Hastanede ölü bulunan hemşire Selen'in son anları ortaya çıktı! Peşinden giden doktor dakikalar sonra...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esrarengiz olay 13 Mayıs'ta İstanbul'daki özel bir hastanede yaşandı. Yoğun bakımda tedavi gören dedesine refakat eden 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin, hastanede görevli bir doktorun odasında ölü bulunmuştu. Genç kadının ölmeden önceki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Beylikdüzü’ndeki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören dedesine refakatçi olarak giden Selen Bilgin (24), burada
görevli Doktor Fatih A’nın odasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Bilgin’in koluna anestezi öncesi yapılan bir ilacın enjekte edildiğini belirledi. Esrarengiz olayda yeni bir gelime yaşandı. Genç hemşirenin, ölmeden önceki son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri otaya çıktı.

Hastanede ölü bulunan hemşire Selen'in son anları ortaya çıktı! Peşinden giden doktor dakikalar sonra... - 1. Resim

DOKTOR DAKİKALAR SONRA ODADAN ÇIKTI

Görüntülerde, 24 yaşındaki genç hemşirenin hastane koridorlarında dolaştığı yer aldı. Olaya ilişkin cebinden iğneyle enjekte edilen ilacın şişesinin çıktığı ileri sürülen doktor Fatih A. da görüntülerde yer aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Fatih A.'nın da Selen Bilgin’in girdiği odadan dakikalar sonra çıkması yer aldı.
Hastanede ölü bulunan hemşire Selen'in son anları ortaya çıktı! Peşinden giden doktor dakikalar sonra... - 2. Resim

"SABAH YÜZÜ MORARMIŞ HALDE BULDUM"

Gözaltına alınan hekim “Selen başka bir hastanede hemşirelik yapıyor. Kendisi ile daha önceden ilişkimiz vardı. Olay gecesi başı ağrıdığını söyledi. Serum aracılığıyla ağrı kesici verdim. Daha sonra kendisine uyku ilacı enjekte ettiğini gördüm. Sabah yüzü morarmış hâlde buldum” dedi. Fatih A, ‘Kasten öldürme’ suçlamasıyla hâkim karsısına çıkarılan Fatih A, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Hastanede ölü bulunan hemşire Selen'in son anları ortaya çıktı! Peşinden giden doktor dakikalar sonra... - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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