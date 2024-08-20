Hatay'da ağır hasarlı binayı yıkan kepçe operatörü ölümden döndü! O anlar herkesi şoke etti

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Ağustos 2024 09:15 - Güncelleme: 20 Ağustos 2024 09:51 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

6 Şubat depremlerinde büyük yara alan illerden biri olan Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bir binanın kontrollü yıkımı sırasında, ölümden dönen kepçe operatörünün o anları gündem oldu.