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Hatay'da ağır hasarlı binayı yıkan kepçe operatörü ölümden döndü! O anlar herkesi şoke etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

6 Şubat depremlerinde büyük yara alan illerden biri olan Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bir binanın kontrollü yıkımı sırasında, ölümden dönen kepçe operatörünün o anları gündem oldu.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde en büyük hasar gören illerden biri Hatay olmuştu. Depremde ağır hasar alan bir binanın yıkımı sırasında kepçe operatörü ölüme burun buruna geldi.

KEPÇE OPERATÖRÜ CANINI SON ANDA KURTARDI

Asrın felaketinin ardından Hatay'ın Samandağ ilçesinde başlayan enkaz çalışmaları Tekebaşı Mahallesi'nde devam ediyor.

Hatay'da ağır hasarlı binayı yıkan kepçe operatörü ölümden döndü! O anlar herkesi şoke etti - 1. Resim

Hasarlı binanın yıkımı esnasında kepçe operatörünün canını son anda kurtardığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hatay'da ağır hasarlı binayı yıkan kepçe operatörü ölümden döndü! O anlar herkesi şoke etti - 2. Resim

Binanın yıkımında düşen enkaz parçasından son anda kurtulan kepçe operatörünü gören vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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