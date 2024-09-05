Hatay'da heyelan! Yol ulaşıma kapandı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası Çökek yaylasının yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolu açmak için bölgeye ekip sevk edildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan Çökek yaylasında aşırı yağışla birlikte gerçekleşen heyelanla yayla yolu ulaşıma kapandı.
Hatay'ın yüksek kesimlerinden olan Dörtyol ilçesindeki Çökek yaylasında 2 gündür yağışlı hava aralıklarla etkili oldu. Yağışlı havanın etkisiyle; Çökek, Pekmezci, Topaktaş yaylalarının ulaşımının sağlandığı yayla yolunda heyelan meydana geldi.
Heyelan sonrası yaralanma olmazken, yol ulaşıma kapandı. Kapanan yolu açmak üzere bölgeye ekip sevk edildi.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı