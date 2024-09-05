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Hatay'da heyelan! Yol ulaşıma kapandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası Çökek yaylasının yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolu açmak için bölgeye ekip sevk edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan Çökek yaylasında aşırı yağışla birlikte gerçekleşen heyelanla yayla yolu ulaşıma kapandı.

Hatay'da heyelan! Yol ulaşıma kapandı - 1. Resim

Hatay'ın yüksek kesimlerinden olan Dörtyol ilçesindeki Çökek yaylasında 2 gündür yağışlı hava aralıklarla etkili oldu. Yağışlı havanın etkisiyle; Çökek, Pekmezci, Topaktaş yaylalarının ulaşımının sağlandığı yayla yolunda heyelan meydana geldi.

Hatay'da heyelan! Yol ulaşıma kapandı - 2. Resim

Heyelan sonrası yaralanma olmazken, yol ulaşıma kapandı. Kapanan yolu açmak üzere bölgeye ekip sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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