Hatay'da ki hasarlı bina iş makinesiyle yıkıldı

Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Eylül 2024 08:59 - Güncelleme: 3 Eylül 2024 09:05 - Güncelleme:

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6 Şubat depremlerinde hasar gören binaların yıkımına devam ediliyor. Hatay'da bulunan 6 katlı bina iş makinesi yardımıyla kontrollü olarak yıkıldı. O anlar kameralara yansıdı.