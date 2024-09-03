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Hatay'da ki hasarlı bina iş makinesiyle yıkıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

6 Şubat depremlerinde hasar gören binaların yıkımına devam ediliyor. Hatay'da bulunan 6 katlı bina iş makinesi yardımıyla kontrollü olarak yıkıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Hassa ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yana doğru yıkılma anıysa kameralara yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Hatay'da ki hasarlı bina iş makinesiyle yıkıldı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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