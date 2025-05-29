'Hav Hav Hav' şarkısıyla gündemdeydi! 'Lvbel C5' tahliye kararını güvercinle kutladı

"Hav Hav Hav" adlı parçasıyla adından söz ettiren, şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan 'Lvbel C5' lakabıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, dün Kocaeli'de kaldığı cezaevinden tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra gökyüzüne güvercin uçuran Bodur, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan Süleyman Burak Bodur, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

6 MAYIS'TA TUTUKLANDI

Lvbel C5 lakabıyla bilinen rapçi, 6 Mayıs'ta sevk edildiği Gebze Adliyesi'nde "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklanmıştı.

22 GÜN SONRA TAHLİYE OLDU

Bodur, 22 gün süren tutukluluğun ardından 28 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN"

Bodur'un ailesi ve arkadaşları, tahliye kararı sonrası cezaevi önünde güvercinlerle bekledi. Dışarı çıkan Bodur, güvercinleri gökyüzüne bırakarak, "Allah’ıma şükürler olsun" notuyla sosyal medyadan paylaşım yaptı.