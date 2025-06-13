Havayolları rota değiştirdi! İsrail'in saldırıları sonrası bölge ülkeleri hava sahalarını kapattı

Uluslararası bazı hava yolu şirketleri, İsrail’in sabaha karşı başlattığı İran’a yönelik saldırısının ardından bölgeye yapılan çok sayıda uçuşu iptal etti. Sivil uçaklar iki ülkenin yanı sıra Ürdün, Lübnan ve Irak'ın hava sahasını kullanmayı da bıraktı.

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetti. İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken, çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti. Uluslararası bazı hava yolu şirketleri, saldırıların ardından bölgeye yapılan çok sayıda uçuşu iptal etti.

ÜRDÜN, LÜBNAN VE IRAK HAVA SAHASI DA KULLANILMIYOR

Uçuş takip firması Flightradar 24'ün verilerine göre; İsrail’in İran'a saldırısının ardından sivil uçaklar, iki ülkenin yanı sıra Ürdün, Lübnan ve Irak'ın hava sahasını kullanmayı bıraktı.

TÜRKİYE'DEN İRAN, IRAK, ÜRDÜN VE LÜBNAN'A UÇUŞLARDA SON DURUM

Ajet; İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar iptal etme kararı aldı.

Pegasus Hava Yolları da, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı nedeniyle İran, Irak ve Ürdün seferlerinin geçici süre iptal edildiğini, Lübnan uçuşlarının ise gün doğumundan sonra iniş yapacak şekilde planlandığını duyurdu.

RUSYA'DAN 4 ÜLKEYE UÇUŞ YASAĞI

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Rus hava yolu şirketlerine İran, İsrail, Ürdün ve Irak’a uçmalarını yasaklarken, aralarında Azerbaijan Airlines, Emirates, Flydubai ve Qatar Airways’in de bulunduğu şirketler bölgeye uçuşlarını iptal etti.

İSRAİL HAVA SAHASINI KAPATTI

İsrail, İran ve Ürdün hava sahasını uçuşlara kapatırken, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan kalkması planlanan uçuşların çoğu iptal edildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLEN UÇUŞLAR

Öte yandan İsrail'in saldırıları nedeniyle Orta Doğu'ya sefer yapan bazı uçaklar, başka havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. Emirates Havayolları'nın Manchester-Dubai ve Londra-Dubai seferlerini yapan Airbus A380 tipi uçakları İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Türk havayolu şirketlerinin İran seferlerini yapan bazı uçakları da Bakü'ye yönlendirildi.