İran’ın nükleer tesislerini onlar kurmuştu! İsrail İranlı bilim adamlarını teker teker nasıl öldürdü

İsrail'in İran'a saldırısı bütün dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Saldırıda İran'ın nükleer tesisleri hedef alınırken pek çok isme de suikast düzenlendi. Öldürülenler arasında yalnızca askerler yoktu. Çok sayıda bilim adamı da katledildi. Ancak bu suikastlar ilk değildi. Mossad tarafından bilim adamları üstü örtülü şekilde öldürülüyordu. İşte İsrail'in Mossad eliyle işlediği dikkat çeken suikastlar...

ALİ TÜFEKÇİ - İsrail, İran'daki nükleer tesisler ve askeri hedeflere yönelik hava saldırıları ilk değildi.

Ekim 2024'te "Tövbe Günleri Operasyonu" adıyla İran'daki hava savunma bataryaları, İHA fabrikaları ve füze üretim tesisleri hedef alınmıştı. Ancak İsrail'in İran'a karşı düzenlediği son operasyon bütün dünya gündemini alt üst etmişti.

Gece saatlerinde başlayan saldırıların nereleri ve kimleri hedef aldığı sabah saatlerinde ortaya çıktı.

NELER OLDU?

Gece saatlerinde İsrail İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah şehirlerine saldırılar düzenlenmişti.

Buralarda İsrail'in hedefleri arasında İranlı bilim adamları da yer alıyordu ve saldırılar onların ölümüyle sonuçlandı.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetmişti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim adamlarının hayatını kaybettiğini açıkladı.

ÜNİVERSİTE REKTÖRÜ VE ATOM ENERJİSİ BAŞKANI

Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yapıyordu. Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu.

Abbasi’nin son çıktığı programdaki sözleri şöyle oldu:

“Hayatımı normal bir şekilde yaşıyorum… Önceden de suikasttan korkmazdım… Daha önce isimleri açıkladılar ve “Sizi öldüreceğiz” dediler, ben de onlara “Çok teşekkür ederim, ne yapalım?” dedim. Hayatımı gayet doğal bir şekilde sürdürüyorum. Zaten neredeyse ömrüm geçti, işlerimi tamamladım; artık mesele başkalarının ve gençlerin elinde.”

İran Atom Enerjisi Kurumu 1967'de kuruldu ve Tahran Nükleer Araştırma Merkezi faaliyetlerine başladı.

Natanz Nükleer Tesisi de bu programın bir parçası olarak İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesini artırmak için inşa edildi.

Hayatını kaybeden diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.

MOSSAD'IN ÖRTÜLÜ OPERASYONLARI

İsrail İran üzerine açıktan saldırmadan önce istihbarat servisi Mossad eliyle pek çok örtülü operasyon düzenledi.

İranlı mühendis, doktor ve bilim adamları İsrail istihbaratının daima hedefindeydi.

Tahran'da 2010-2012 yılları arasında Daryuş Rızayinejad, Mecid Şehriyari, Mesud Ali Muhammedi ve Mustafa Ahmedi Ruşen adlı dört bilim adamı suikaste uğradı.

İranlı yetkililer bu suikastların arkasında daima Mossad olduğunu iddia etti.

Nitekim 2010'da fizik profesörü Mesud Ali Muhammedi'ye yönelik suikastı gerçekleştiren kişi, Mossad'dan aldığı para karşılığında bu eylemi yaptığını itiraf etti.

MOSSAD'IN ÖLDÜRDÜĞÜ KUANTUM FİZİKÇİSİ

Kuantum fiziği alanında çalışan ve Tahran Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Ali Muhammedi, 2010 yılında evinin önünde motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Bu suikastta eşi de yaralandı. İran, suikastın arkasında İsrail ve ABD olduğunu iddia etti.

Şehid Beheşti Üniversitesinde çalışan nükleer fizikçi Mecid Şehriyari de aracına yerleştirilen uzaktan kumandalı bombanın patlaması sonucu öldürülmüştü.

NÜKLEER PROGRAMIN MİMARI MUHSİN FAHRİZADE SUİKASTI (KASIM 2020)

İran'ın en önemli nükleer bilim adamı ve nükleer programın mimarı olarak görülen Muhsin Fahrizade bütün ülkeyi derinden sarstı.

Muhsin Fahrizade başkent Tahran yakınlarında, Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda öldürüldü.

Suikast, yapay zeka destekli bir makinalı tüfekle gerçekleştirildi. Bu operasyon, hareket halindeki hedefe yönelik çok sofistike ve hassas bir suikast olarak bütün dünyanın dikkatini çekti.

İran İstihbarat Bakanı Mahmut Alavi, suikastın arkasında İran'ın kendi içinden bir kişinin de olabileceğini ima ettiyse de ABD'li yetkililer ve İran medyası, suikastın arkasında İsrail'in olduğunu belirtti.

İRANLI BİLİM AJANLARI

Mossad, İran'ın nükleer tesislerine sabotaj düzenlemek için bazı İranlı bilim insanlarını da ikna ederek kullandı.

2021 yılında Natanz nükleer tesisinde gerçekleşen büyük patlamada, tesisin santrifüjlerinin yüzde 90'ı çalışamaz hale geldi.

Bu sabotaj, İran'ın gelişmiş santrifüjlerini kullanmaya başlamasından hemen sonra gerçekleşti.

Mossad'ın bu operasyon için İranlı bilim adamlarının motivasyonlarını kullanarak onları gizlice yönlendirdiği belirtiliyor.

Nitekim Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran'ın istihbarat birimlerinde İsrail'e çalışan ajanların bulunduğunu açıklamıştı.