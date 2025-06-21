Hayatlarının en önemli sınavı! YKS'de belediyeden son dakika operasyonu

Türkiye genelinde YKS heyecanı başladı. Hayatlarının en önemli sınavlarına giren öğrencilerin bazıları, beklenmedik gecikme durumlarıyla karşılaştı. Elazığ’da TYT’ye geç kalan öğrenciler belediyenin araçlarıyla salona yetiştirildi.

Türkiye'de bazı gençler için hayatlarının en önemli sınavı olan YKS başladı.

Elazığ Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü tarafından sağlanan araçlarla sınav merkezlerine zamanında ulaştırıldı.

BELEDİYE EKİPLERİ YARDIMA KOŞTU

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Binlerce öğrenci sınav heyecanı yaşarken, Elazığ Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü sınav günü önemli bir sorumluluğu yerine getirdi.

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Sınava geç kalan bazı öğrenciler, Elazığ Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü Hareket Amirliği tarafından sağlanan özel araçlarla sınav merkezlerine ulaştırıldı. Hareket amiri ve memurların yönlendirmesiyle iki öğrenci, belediyeye ait araçlarla zamanında okullarına götürülerek sınava katılmaları sağlandı.