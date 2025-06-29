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Hayvancılıkla uğraşanlara kredi dopingi! İki katına çıktı: İşte müjdeden faydalanacaklar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hayvancılıkla uğraşanlara kredi dopingi! İki katına çıktı: İşte müjdeden faydalanacaklar
Tarım, Hayvancılık, Kredi, Destek, Ekonomi, Ziraat, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarımsal kredilere yönelik verdiği müjdelerden biri de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelikti. Kredi miktarı 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkarıldı. Sektör tarafı, projeyle hayvan varlığının artacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ziraat Bankası 4.Ekosistem Buluşması'nda, küçükbaş hayvan kredi limitlerinin artırılacağını açıklamıştı. 

Küçükbaş hayvancılığa verilen değerin, sektör tarafından memnuniyetle karşılandığına işaret eden Çelik, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesindeki küçükbaş hayvan kredi limitinin 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartıldığını bildirdi.

Hayvancılıkla uğraşanlara kredi dopingi! İki katına çıktı: İşte müjdeden faydalanacaklar - 1. Resim

Bu artışın, sektör adına çok önemli bir müjde olduğunu dile getiren Çelik, "Cumhurbaşkanımız, tarımsal kredilere yönelik verdiği çeşitli müjdelerin yanında, küçükbaş hayvan üreticilerini de ihmal etmediklerini belirterek, 'Küçükbaş yetiştiricilerimizin önünü açıyoruz' şeklindeki ifadeleri, sektörümüze en büyük destek niteliğindedir." ifadesini kullandı.

Hayvancılıkla uğraşanlara kredi dopingi! İki katına çıktı: İşte müjdeden faydalanacaklar - 2. Resim

"HAYVAN VARLIĞI ARTACAK"

Çelik, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi ile yetiştiricilerin işletme kapasitesinin büyütülmesi, sürülerinin artırması ve atıl kalan kapasitelerinin üretime dönüştürülmesinin amaçlandığını vurgulayarak, "Projeyle ilgili açıklanan kredi limitinin, 600 bin liradan iki katına çıkartılarak, diğer bir tabirle yüzde yüz artırılarak 1 milyon 200 bin liraya çıkarılması, söz konusu kredilerden faydalanma oranını artıracaktır. Bu proje için verilecek kredi limitinin yükselmesiyle, hayvan varlığımızın artırılması doğru orantılı olacaktır. Ayrıca, kırsalda aile işletmeciliğinin gelişimine, sektörün ve kırsalın kalkınmasına çok değerli katkılar sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu proje kapsamında, kredi kullanım şartlarının kolaylığına da dikkati çeken Çelik, bu durumun projenin başarısını artıracağını kaydetti.

 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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