Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Hayvanları korumak için kurulan dernekte 'pes' dedirten olay

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Muğla’nın Menteşe ilçesindeki 'Kümes Hayvanlarını Koruma Derneği'ne horoz dövüşü yapıldığı gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Sözde hayvanları korumak için bir araya gelen ancak, hayvanları eziyette yarıştıran 54 kişiye toplam 346 bin 950 TL ceza kesildi.

    Hayvanları korumak için kurulan dernekte &#039;pes&#039; dedirten olay
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren Kümes Hayvanlarını Koruma Derneği binasında horoz dövüşü düzenlendiği bilgisini aldı.

    Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve HAYDİ Timi ile Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri derneğe baskın düzenledi.

    Hayvanları korumak için kurulan dernekte 'pes' dedirten olay

    HOROZ DÖVÜŞÜ İLE KUMARA BİNLERCE LİRA CEZA

    Yapılan aramada horoz dövüşü organizasyonunu düzenleyen bir şüpheli hakkında ‘Kumar oynanması için yer-imkan sağlama ve imar kanununa muhalefet’ suçlarından, horoz sahibi 2 şüpheli hakkında ‘5199 sayılı hayvanları koruma kanuna muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.

    Hayvanları korumak için kurulan dernekte 'pes' dedirten olay

    Horoz dövüşü ile ilgili kumar oynayan 54 şahıs hakkında hayvan dövüştürmek suretiyle kumar oynamak suçundan toplam 346 bin 950 TL idari para cezası kesildi.

    Hayvanları korumak için kurulan dernekte 'pes' dedirten olay

    YARALI HAYVANLAR BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

    Dövüşlerde kullanılan ve yaralı oldukları belirlenen 9 horoz ise 'Muğla Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

    Hayvanları korumak için kurulan dernekte 'pes' dedirten olay

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    HorozHoroz DövüşüDernek
    Haberler > Gündem > Hayvanları korumak için kurulan dernekte 'pes' dedirten olay
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aday tanıtım törenine canlı bağlantı: Sakarya'yı Cumhur İttifakı çatısı altında toplayacağız - Gündem'Sakarya'yı Cumhur İttifakı çatısı altında toplayacağız'Çanakkale'de iki tekerlekli araçlara fırtına yasağı - GündemÇanakkale'de iki tekerlekli araçlara fırtına yasağıCihat Yaycı'dan heyecanlandıran sözler: 'Uçak gemisi de yapılırsa Türkiye dünyanın sayılı ülkeleri arasına girer' - Gündem'Türkiye dünyanın sayılı ülkeleri arasına girer'Metruk evde asılı bulunan kız öğrenciler hakkında Bakanlık'tan ilk açıklama - GündemBakanlık acı olayla ilgili inceleme başlattıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da CHP'ye "DEM" tepkisi: "Bölücü partinin elinde oyuncak oldunuz" - Gündem'Bölücü partinin elinde oyuncak oldunuz'Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem | Son depremler - GündemEge'de şiddetli depremEbru için adalet doğum gününde geldi: 'Katil eş'e indirimsiz müebbet - GündemEbru için adalet doğum gününde geldi1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi davası: Müteahhit 'Ben inşaattan anlamam' diye kendini savundu - GündemMüteahhit 'Ben inşaattan anlamam' diye kendini savunduVarto'da iki çocuğun cansız bedeni metruk binada asılı halde bulundu - Gündemİki çocuğun cansız bedeni asılı halde bulunduBakan Güler'den savunma sanayi ürünlerine övgü: Dünya genelinde değer görüyor - Gündem"Dünya genelinde değer görüyor"
    Sonraki Haber Yükleniyor...