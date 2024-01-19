Hayvanları korumak için kurulan dernekte 'pes' dedirten olay

19 Ocak 2024 23:15 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 23:16

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren Kümes Hayvanlarını Koruma Derneği binasında horoz dövüşü düzenlendiği bilgisini aldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve HAYDİ Timi ile Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri derneğe baskın düzenledi.

HOROZ DÖVÜŞÜ İLE KUMARA BİNLERCE LİRA CEZA

Yapılan aramada horoz dövüşü organizasyonunu düzenleyen bir şüpheli hakkında ‘Kumar oynanması için yer-imkan sağlama ve imar kanununa muhalefet’ suçlarından, horoz sahibi 2 şüpheli hakkında ‘5199 sayılı hayvanları koruma kanuna muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Horoz dövüşü ile ilgili kumar oynayan 54 şahıs hakkında hayvan dövüştürmek suretiyle kumar oynamak suçundan toplam 346 bin 950 TL idari para cezası kesildi.

YARALI HAYVANLAR BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Dövüşlerde kullanılan ve yaralı oldukları belirlenen 9 horoz ise 'Muğla Hayvan Barınağı'na teslim edildi.