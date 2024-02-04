Helikopter kazasında 2 polisimiz şehit oldu! Bakan ve siyasilerden art arda taziye mesajları geldi

Gaziantep'te kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan 2 polisimiz şehit oldu. Acı haberin ardından siyasilerden art arda başsağlığı mesajları geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilotun şehit olduğunu bildirdi.

1 TEKNİSYEN DE YARALANDI

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Gaziantep Havalimanı'na gitmek için Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır. En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

ART ARDA BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI GELDİ

Kahraman pilotlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehitlerimizin makamı ali olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı teknisyenimize acil şifalar diliyorum. Şehit pilotlarımızın ailelerinin, emniyet teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin makamı âli olsun"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Gaziantep Havalimanına gitmek üzere Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait bir helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza geçirdi. 2 pilotumuz şehit oldu, teknisyenimiz yaralandı. Şehit pilotlarımıza yüce Allah’tan rahmet, milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Tedavi altına alınan yaralı polisimize acil şifalar temenni ediyorum."

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay: "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralanan teknisyenimize acil şifalar diliyorum."

İBB adayı Murat Kurum: "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 2 kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, yaralanan teknisyenimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Sinan Oğan: "Şehit pilotlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı teknisyenimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."

BBP lideri Mustafa Destici: "Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait bir helikopterin kaza kırıma uğramış olduğunu ve kazada 2 pilotumuzun şehit, bir teknisyenimizin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Cenab-ı Hakk’tan rahmet, başta aile fertleri olmak üzere, İçişleri Bakanımız sayın Ali Yerlikaya’nın şahsında İçişleri camiamıza, Emniyet Genel Müdürümüz sayın Erol Ayyıldız’ın şahsında ise emniyet mensuplarımıza ve Havacılık Dairesinin tüm personeline başsağlığı ve sabır diliyor, yaralı kardeşimize de Yüce Allah’tan acil şifalar niyaz ediyorum. Aziz Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları âli olsun."