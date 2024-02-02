Hemzemin geçitte feci kaza! Tren, hayvan yüklü tırı biçti
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Muş'ta büyükbaş hayvan yüklü tıra tren çarptı. Kaza nedeniyle çok sayıda hayvan öldü. Trenin çarptığı tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Muş Şeker Fabrikası karşısındaki hemzemin geçitte sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen büyükbaş hayvan yüklü tıra, tren çarptı. Trenin çarptığı tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Bazı hayvanların ise öldüğü belirtildi.
BAZI HAYVANLAR KESİLDİ
Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ekibi sevk edilirken yaralanan bazı hayvanların ise çevredekiler tarafından kesildiği belirtildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı