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    • Hemzemin geçitte feci kaza! Tren, hayvan yüklü tırı biçti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Hemzemin geçitte feci kaza! Tren, hayvan yüklü tırı biçti
    Muş, Tren, Tır, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Muş'ta büyükbaş hayvan yüklü tıra tren çarptı. Kaza nedeniyle çok sayıda hayvan öldü. Trenin çarptığı tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

    Muş Şeker Fabrikası karşısındaki hemzemin geçitte sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen büyükbaş hayvan yüklü tıra, tren çarptı. Trenin çarptığı tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Bazı hayvanların ise öldüğü belirtildi.

    BAZI HAYVANLAR KESİLDİ

    Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ekibi sevk edilirken yaralanan bazı hayvanların ise çevredekiler tarafından kesildiği belirtildi.

    Hemzemin geçitte feci kaza! Tren, hayvan yüklü tırı biçti

     

    Hemzemin geçitte feci kaza! Tren, hayvan yüklü tırı biçti

     

    Hemzemin geçitte feci kaza! Tren, hayvan yüklü tırı biçti

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    MuşTrenTır
    Haberler > Gündem > Hemzemin geçitte feci kaza! Tren, hayvan yüklü tırı biçti
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