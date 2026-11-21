“Hep Ucuz” sloganıyla yayımladığı reklamların gerçeği yansıttığını kanıtlayamayan zincir market, Ticaret Bakanlığına takıldı. Reklam Kurulu, tüketicide yanıltıcı fiyat algısı oluşturduğu gerekçesiyle şirkete 1 milyon 83 bin 706 lira ceza verdi ve reklamları durdurdu.

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Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Reklam Kurulunun söz konusu marketin “Hep Ucuz” sloganıyla yayımladığı reklamları incelemeye aldığını belirtti.

İncelemelerde, sloganın tüketicilerde marketteki bütün ürünlerin her zaman ucuz olduğu algısını oluşturduğunun değerlendirildiğini aktaran Kaplan, şirketin bu iddiayı doğrulayacak yeterli bilgi ve belge sunamadığını kaydetti.

7 ZİNCİR MARKETTE FİYAT KARŞILAŞTIRMASI YAPILDI

Bakanlık tarafından 7 zincir markette gerçekleştirilen fiyat karşılaştırmalarında süt, çay, un, pirinç, ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek maması, bebek bezi ve deterjan gibi temel tüketim ürünleri incelendi.

Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu marketin bütün ürünlerinin sürekli ucuz olduğunu ortaya koyan bir bulguya ulaşılamadı. Şirketin daha sonra yaklaşık 500 temel tüketim ürünü üzerinden 10 zincir marketi kapsayan karşılaştırmalar yaptığını bildirmesine rağmen, bu çalışmaların da “Hep Ucuz” iddiasını doğrulamadığı belirlendi.

REKLAMLARI YAYIMLAMAYA DEVAM ETTİ

Kaplan, daha önce reklamları durdurma kararı verilmesine rağmen söz konusu reklamların marketin sosyal medya hesabında yayımlanmaya devam ettiğinin tespit edildiğini aktardı.

Reklam Kurulu, yanıltıcı ve tüketicinin fiyat algısını bozucu nitelikte değerlendirdiği reklamlar nedeniyle ilgili zincir markete 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verdi.

Kaplan, Ticaret Bakanlığının tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklamlarla mücadele edilmesi ve adil piyasa koşullarının korunması amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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