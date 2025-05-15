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Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Tonlarca bozuk peynir ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Tonlarca bozuk peynir ele geçirildi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Bornova ilçesinde iki ayrı soğuk hava deposunda 7 ton 12 kilo tarihi geçmiş bozuk süt ürünü ele geçirildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine tarihi geçmiş ve bozuk ürünlerin istiflendiği şüphesiyle iki ayrı depoda denetim yaptı.

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Tonlarca bozuk peynir ele geçirildi - 1. Resim

Denetimlerde depolarda yüksek miktarda küflenmiş veya küflenmeye yüz tutmuş tarihi geçmiş ürün olduğu tespit edildi.

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Tonlarca bozuk peynir ele geçirildi - 2. Resim

TONLARCA ELE GEÇİRİLDİ

Depolardaki kontrollerde toplam 7 ton 12 kilogram peynir ve peynir benzeri ürün ele geçirildi.

Muhafaza altına alınan ürünler, İl Müdürlüğü personeli gözetiminde katı atık tesisinde imha edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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