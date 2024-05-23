Her şey yuvarlak ekmek yüzünden oldu! Yaşlı kadın 20 gündür balkonda yaşıyor, ağlamaktan gözyaşları kurudu...

96 yaşındaki annesini fırına gönderip uzun ekmek isteyen adam yuvarlak ekmek ile karşılaşınca sinir krizi geçirdi. Annesi ile kavga eden oğul daha sonra evi terk etti. 20 gündür balkonda yaşayan acılı anne oğlunun yanına hiç bir şey almadan gittiğini söylerek göz yaşı döktü: Ondan başka kimsem yok. Yalvarıyorum. Ne olur bulun oğlumu...

Olay 20 gün önce Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşandı. Bülent Dalgın, birlikte yaşadığı 96 yaşındaki annesi Zeliha Dalgın'ı ekmek alması için fırına yolladı. Gittiği fırında normal ekmek bulamayan yaşlı kadın eli boş dönmemek için yuvarlak ekmek aldı. Sonrasında yaşananlar ise akıl alır gibi değildi. Annesine sinirlenen adam kavga çıkardı.

ANNESİNE "YALAN SÖYLÜYORSUN" DEDİ KAYIPLARA KARIŞTI

"Sen uzun ekmek almamak için yalan söylüyorsun" diyen Bülent Dalgın evden çıktı ve bir daha da eve geri dönmedi. Paniğe kapılan yaşlı kadın oğlunun hayatından endişe ederek durumu yetkililere haber verdi.

20 GÜNDÜR BALKONDA YAŞIYOR

20 gündür evinin balkonundan biran olsun ayrılmayan Zeliha Dalgın yaşlı gözlerle oğlunun eve dönmesini ve ona bir an önce kavuşmayı hayal ediyor. Ağlamaktan göz pınarları kuruyan Dalgın," 20 gün oldu. Karşılıklı televizyon izliyorduk. Bana sebepsiz yere kızdı. "Anne ekmek al ama uzun ekmek al" dedi. "Tamam uzun ekmek alırım çocuğum" dedim. Uzun ekmek yoktu fırında yuvarlak ekmek aldım. "Geldim uzun ekmek yoktu çocuğum" dedim. "O zaman sen yalan söylüyorsun uzun ekmek almak istemiyorsun" dedi kızdı ve gitti. Düzenli ilaç kullanıyordu. Saatini hiç geciktirmiyordum. 20 gündür balkonda onu gözlüyorum, ne olur yalvarıyorum. Dön evine çocuğum, yavrum seni çok özledim ben. Ne olur dön evine" dedi.

NE PARA NE KİMLİK HİÇ BİR ŞEY ALMADI

Oğlunun bir anlık öfke ile evden çıkarken yanına para ve nüfus cüzdanını dahi almadığını aktaran Zeliha Dalgın, "İstanbul'da tanıdıklarımız vardı. "Oraya gitmiş olabilir" dedik. Kardeşim araştırdı oraya da gitmemiş. Beş kuruş yanında para yok. Nüfus kağıdı bile evde, öylece çıkıp gitti" diye konuştu.

"AĞLAMAKTAN GÖZ PINARLARIM KURUDU"

Oğlunun evi terk ettiği günden bu yana evin balkonundan bir an olsun ayrılmadan oğlunun dönmesini bekleyen 96 yaşındaki Zeliha Dalgın, "Çocuğum bulunursa bayram ederim. Sizlere ölünceye kadar dua ederim" dedi. Gözüne uyku girmeyen, yeme içmeden kesilen Zeliha Dalgın, oğluna dönmesi için yalvarırken, "Çocuğum ne olur artık dön evine. Göz yaşlarım bitti artık akmıyor. Göz pınarlarım kurudu. Her gece "Allah'ım çocuğumu kötü insanlardan koru" diye dua ediyorum. Ondan başka kimsem yok. Yalvarıyorum. Ne olur bulun oğlumu" şeklindeki sözleri yürekleri dağladı.

"EN SON TÖVBE ETMİŞTİ..."

Bülent Dalgın ile en son konuştuğunda tövbe ettiğini belirtip bir daha gitmeyeceğim dediğini anlatan Teyze Teşrife Kaman ise "Ne oldu neden gitti bilmiyorum. Ablam koca gece balkonda oğlu için ağlıyor. Daha önce de Balıkesir'e gitmişti. Askerler bulmuş. Orada onlara dayısının numarasını vermiş. Dayısını aramışlar, dayısı gidip almıştı. Hastanede bile yattı. İlaç kullanıyordu. İnşallah geri gelir" diye konuştu.

MUHTAR KAYIP ADAMA SESLENDİ: ANNENİ BU ISDIRAPTAN KURTAR

Yaşlı kadının 20 gündür en büyük dramı yaşadığını hatırlatan Orta Mahalle Muhtarı Ali Yaşar Seyis ise Bülent Dalgın'ın geleceğini umut ettiğini belirtti. Muhtar Seyis, "Annesi 20 gündür gece gündüz sürekli o balkonda. Kendisine "inşallah bulacağız" diyoruz. 3 Mayıs'tan bu yana gözüne uyku girmiyor. 96 yaşında bir nine. Sağlığından korkuyoruz. Bülent'e sesleniyorum "Bir an önce gel. Anneni bu ısdıraptan kurtar. İnşallah gelecektir diye ümit ediyorum" şeklinde konuştu.