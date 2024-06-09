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Her yerden çıkıyor, vatandaşa korku salıyorlar! Uzman isimden dikkat çeken yılan uyarısı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Her yerden çıkıyor, vatandaşa korku salıyorlar! Uzman isimden dikkat çeken yılan uyarısı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hem kırsal hem de metropol şehirlerde yılanlarını sayısı giderek artmaya başladı. Isırma vakaları ile hastaneye gidenlerin sayısı da arttı. Vatandaşlar büyük korku yaşarken uzmanlardan ise dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılar geldi.

Kocaeli Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Biriminin Sorumlu Yöneticisi ve Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Cüneyt Özer, yılanların etçil sürüngenler olduğunu belirterek, Antarktika ve çoğu ada dışında dünyanın her yerinde bulunduklarının bilgisini verdi. Dünya genelinde 520 cins ve 3 bin 900'ün üzerinde yılan türü olduğunu ifade eden Özer, "10 santimetreden, 7-8 metreye kadar boyutları mevcuttur. Türkiye'de de 47'ye yakın yılan türü mevcuttur" dedi.

"YUVALARINDAN ÜREMEK İÇİN ÇIKIYORLAR"

Cüneyt Özer, Kocaeli'de havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanların artık yuvalarından çıkmaya başladığını söyleyerek, "Doğada çiftleşmeye, üremeye ve beslenmeye başladılar. Bu gayet normal bir durum. Korkulacak bir şey yok" diye konuştu.

Her yerden çıkıyor, vatandaşa korku salıyorlar! Uzman isimden dikkat çeken yılan uyarısı - 1. Resim

ISIRMA VAKALARINDA ZAMAN KAYBETMEDEN HASTANEYE GİDİN

Vatandaşların ormanlık alanlarda ve doğada gezinti yaparken dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunan Özer, "Isırma vakasıyla karşılaştıklarında en kısa zamanda sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir.

Her yerden çıkıyor, vatandaşa korku salıyorlar! Uzman isimden dikkat çeken yılan uyarısı - 2. Resim

Yılanların doğada insanlarla iç içe olmasının bir sebebi de şudur; daha önce onların yaşam alanı olan ormanlar veya arazilerde bizlerin binalar yaparak, onların yaşam alanına girmemiz yılanlarla daha sık karşılaşmamıza sebep olan etkenlerden biridir" şeklinde konuştu.

AÇIKTA YİYECEK BIRAKANLAR DİKKAT!

Kocaeli Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Biriminin Sorumlu Yöneticisi Cüneyt Özer, sözlerini şöyle noktaladı: "Yılanlar beslenmek için de birtakım davranışlarda bulunuyorlar. Süte, suya, gıdaya ulaşmak isteyen yılanlarla daha sık karşılaşıyoruz. Aynı zamanda, evlere giriş sebepleri de açıkta bırakılan yiyecekler değildir. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yılanları öldürmek de doğru bir davranış değildir. Gerekli kurumlara başvurarak yardım talebinde bulunmamız gerekir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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