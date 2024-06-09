Yılanlar köyden şehre indi! Dört bir yanda kol geziyorlar

Küresel ısınmanın etkileri hayvan ekosistemini de değiştirirken son iki üç yıldır artışa geçen yılan popülasyonuyla farklı türler ortaya çıkmaya başladı.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Son dönemde kırsal bölgelerin yanı sıra metropol şehirlerde de yılan görülme sıklığında artış yaşanıyor. Yılan sokma vakaları da yükselişe geçerken, farklı yılan türleri de görülmeye başladı. Uzmanlar, yılan popülasyonundaki artışın, özellikle küresel iklim değişikliği sebebiyle artan aşırı sıcaklar ve ekolojik dengenin bozulmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Fırat Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akın Temizer, yılanların üreme zincirinde de artış yaşandığını, bunun sebebinin de gıda zincirinin çoğalması olduğunu belirtti. Temizer “Yağmurların yağmasıyla beraber yer altında yaşayan canlıların yuvaları su doluyor ve bu canlılar yüzeye çıkıyor. Durum böyle olunca başta fareler olmak üzere çeşitli canlılar yılanlar için zengin birer gıda zincirine dönüşüyor. Kısacası küresel iklim değişikliği hayvan popülasyonlarını da değiştirdi” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler Apartmana giren yılan korkuttu! Gören kaçacak delik aradı

YENİ TÜRLER ÇIKTI

Yılan popülasyonunun özellikle son iki üç yıldır arttığına dikkati çeken Temizer, sözlerine şöyle devam etti: Daha önce hiç görmediğimiz renklerde, eni çok kalın yılanlar görüyoruz. Örneğin, Elâzığ’da geçtiğimiz günlerde yeni bir boynuzlu yılan görüldü. Bu yılan, dağ keçisinden daha büyük bir boynuza sahip. Yaklaşık 25 santimetre boyunda bir boynuzu vardı. Dünya literatüründe böyle bir şeye daha önce rastlamadık. Köylüler, 8-9 metre yılan gördüklerini söylüyor. Artan yılanlar sebebiyle köye kız verilmiyor. Gaziantep’te bir köyde yılan olduğu için köylüler o bölgeyi komple terk etmiş.

NÜFUS ÇOĞALDI ÇÖPLER ARTTI

Büyük şehirlerde artan nüfusun hayvan ekosistemini de bozduğunu dile getiren Temizer “Şehirlerde nüfus yoğunluğu arttıkça, çöpler de çoğaldı. Çöpler çoğalınca, fareler ortaya çıkıyor. Bundan dolayı otomatik olarak yılan popülasyonu da arttı ve büyük şehirlerde bile yılan görmeye başladık” diye konuştu. Dr. Öğr. Üyesi Temizer, ayrıca ulaşımı kolaylaştırmak için ormanlık bölgelere yapılan yolların da hayvanları rahatsız ettiğini ve başta yılanlar olmak üzere çeşitli hayvanların yollara çıktığını kaydetti.

İlgili Haberler Milli boksörü yılan ısırdı! Sporcunun tedavisi yoğun bakımda sürüyor

YANLIŞ MÜDAHALE ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Yılan sokmasında yanlış müdahalenin tehlikelerine dikkati çeken Temizer “Isırık bölgesinin kesilerek oradaki zehrin emilerek tükürülmesi zararlı. Yine zehri akıtmak için yapılan turnikede uzun süre kan gitmemesi sebebiyle kangren olma riski bulunuyor. Bu tarz durumlarda en yakın hastaneye başvurmak en doğrusu” dedi.

YÜZÜ VE ÇENESİ PARÇALANDI

Hakkâri’de tarlasına giden çiftçi iki ayının saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Şehir merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyündeki tarlasında yalnız başına ayıların saldırısına uğrayan Mehmet Akdoğan’ın yüzü parçalanırken çene kemiği de kırıldı. Kendi çabasıyla saldırıdan kurtulan Akdoğan, köye ulaştığında baygınlık geçirdi. Köy sakinlerinin sağlık ekiplerine haber vermesiyle ambulansla Hakkâri Devlet Hastanesine kaldırılan Akdoğan, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Van’a sevk edildi.

AKREP SOKMASI HASTANELİK ETTİ

Çorum’da akrebin soktuğu çocuk hastanelik oldu. Mecitözü ilçesi Koyunağıl köyünde yaşanan olayda evde oturan 17 yaşındaki Muharrem G. akrep sokması sebebiyle zehirlendi. Yakınları tarafından Mecitözü Devlet Hastanesine götürülen Muharrem G, müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.