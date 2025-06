Her yerimizi çete ve mafyalar sardı! Dün 350 kişi dolandırıcılık, yağma ve tehditten tutuklandı 

Kolay para kazanmak için kara para aklama ve sanal kumar gibi yöntemleri kullanan mafya ve çeteler, yağma ve tehditle milyarlarca lira para kazanıyor. Sarallar suç örgütü liderlerinden Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili olarak tutuklanan şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak tahliye edildi.

Sarallar adlı suç örgütü üyesi Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçırılmasına yardım ve yataklık ettiği iddia edilen ünlü şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü M.D.K’nın aralarında yer aldığı 62 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kenan Koçak’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine, 9 sanığın ise tutukluluk hâllerinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Sarallar suç örgütü üyelerinden Turan Yıldırım’ın, Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K. ile ünlü şarkıcı Merve Özbey’in müteahhit eşi Kenan Koçak’ın yardımıyla Yunanistan’a firar ettiği iddia edilmişti. Suçlamaları reddeden M.D.K, Turan Yıldırım’ın Malkara’ya kadar kendisiyle gitmesinin tesadüf olduğunu, tesadüf değilse olayın bilgisi dışında gerçekleşen bir durum olduğunu savunmuştu. Koçak ise iki araçla yola çıktıklarını, İpsala’ya geldiklerinde M.D.K’nın yanlarından ayrıldığını anlatmıştı. İddianamede, şüpheli Kenan Koçak hakkında suçluyu kayırma, göçmen kaçakçılığı, örgüte yardım etmek suçlamalarıyla 13 yıl 9 aydan 29 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. M.D.K’nın aynı suçlardan 14 yıldan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Turan Yıldırım’ın da 30 yıldan 60 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

67 FOREX DOLANDIRICISI YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “Forex yatırım dolandırıcılığı”, “yasal web sitelerinin kopyalanması suretiyle pos dolandırıcılığı” ve “sanal kumar yöntemleri”yle birçok kişiyi mağdur ettiği tespit edilen şüphelilerle ilgili çalışma yapıldı. MASAK’ın yaptığı çalışmalar sonucunda paravan olarak kurulan şirketlerin muhasebeciliğini yapan, suçtan elde edilen değerleri kripto varlıklara çevirerek Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden 7 milyar liranın Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık eden 102 şüpheli belirlendi.İstanbul merkezli 13 ilde düzenlediği operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden 5’inin yurt dışında, 3’ünün ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Firari durumda olan 27 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan toplam değeri 150 milyon lirayı bulan, şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 22 araca, 17 motosiklete ve 9 taşınmaza el konulduğu öğrenildi.

KÖPEKLER İÇİN TOPLADIKLARI 25 MİLYON LİRAYI YEMİŞLER!

S okak hayvanları için toplanan yardımları usulsüz şekilde kullandıkları belirlenen 5 dernekle bağlantılı 10 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Pati Koruyucuları Derneği, Ankara Patili Canlar Derneği, Patileri Koruma Derneği, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, Can Paticikler Koruma Derneği adı altında sokak hayvanlarının bakımı için vatandaşlardan toplanan 25 milyon 440 bin lira yardımı kendi hesaplarına geçirdikleri tespit edilen 16 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Ankara merkezli, İstanbul, İzmir ve Balıkesir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. SOHAYKO Dernek Başkanı E.Y.Y, Pati Koruyucuları Derneği Başkanı A.T, Pati Koruyucuları Derneği Yöneticisi V.E, Can Paticikler Hayvanları Koruma Derneği Başkanı E.Ö, dernek yetkilileri T.Y, R.G, A.G, İ.K, M.Y.D. ve B.A. tutuklandı.

YENİ NESİL MAFYAYA DEV OPERASYON

İstanbul’da “yeni nesil mafya” olarak nitelendirilen, kurşunlama, yağma ve tehdit suçlarını motosikletli gruplar aracılığıyla işleyen Gündoğmuşlar, Daltonlar çeteleri ile bu yapılanmalara silah temin eden yasa dışı tacirlere operasyon düzenlendi. Gündoğmuşlar Çetesi’nin Kâğıthane’de bulunan bir eğlence mekânına el bombası atması ve Yunanistan’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Daltonlar Çetesi üyesi Bünyamin Yıkar’ın sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın korumasına yönelik silahlı saldırı emri vermesi polis ekiplerini harekete geçirdi. Operasyonlar, Gündoğmuşlar, Daltonlar ve bu yapılanmalara silah temin eden yasa dışı tacirlere yönelik gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 111 adet ruhsatsız tabanca, 112 adet şarjör, 5 adet susturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 15 eyleme karıştığı tespit edilen 69 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız “Eski-yeni çete fark etmez. İstanbul’umuzun her sokak her köşe her caddesinde suç ve suçluyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

‘MAVİ GÖMLEK’ SALDIRISINI “DALTONLAR” AZMETTİRMİŞ

Marmaray’da iki çocuğuyla birlikte seyahat eden babanın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınıp serbest bırakılan ve sosyal medyada ‘mavi gömlekli’ olarak hedef gösterilen İbrahim Aktan’a benzetilen C.D. adlı kişi 16 Haziran’da silahlı saldırıya uğramıştı. C.D. saldırıyı yara almadan atlatmıştı. Yakalanan 17 yaşındaki Y.B.D’nin cep telefonunda yapılan incelemede ‘Daltonlar’ grubu üyeleriyle mesajlaşmaları ortaya çıktı. Şüpheli sorgusunda, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, mahalleden tanıdığı ‘Doğancan’ isimli şahsın azmettirdiğini, Yenibosna’da tanımadığı bir şahsa ulaşarak silahı oradan temin ettiğini söyledi.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN 190 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik son 3 gündür devam eden operasyonlarda; 190 şüphelinin yakalandığını belirterek şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden “ürün bedeli, dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama/kapora, kiralık bungalov ve ürün satışı” adı altında vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti. Bakan Yerlikaya “Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yaklaşık 15 milyon TL’lik 10 adet otomobile el konuldu” dedi. Konya polisi de, teknolojik eşya, tarım aleti, mobilya ve bisiklet gibi ürünlerin sahte internet satışı ilanlarıyla vatandaşı dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Konya, Mersin, Gaziantep ve Mardin’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı. “Nitelikli dolandırıcılık” ve “uyuşturucu kullanmak” başta olmak üzere onlarca suçtan kayıtları bulunan şüpheliler arasında 116 milyon 500 bin liralık hesap hareketi olduğu öğrenildi.