İlk kez oldu! Türk füzesi Asya topraklarında

Türkiye'nin milli balistik füze sistemi KHAN, Endonezya Silahlı Kuvvetleri tarafından ilk kez aktif konuşlandırıldı. Böylece Endonezya, tarihinde ilk kez taktik balistik füze kabiliyetine sahip bir orduya dönüşerek, Güneydoğu Asya’daki stratejik dengeleri etkileyebilecek bir eşiği aştı.

Füzenin sahaya indiği haberleri, 1 Ağustos 2025’te Doğu Kalimantan’daki Raipur A Üssü’nden gelen görüntülerle doğrulandı.

"280 KM MENZİL, 2.5 TON AĞIRLIK, YÜKSEK HASSASİYET"

KHAN balistik füze sistemi, Türk savunma sanayii şirketi Roketsan tarafından geliştirildi. Army Recognition ve Sahabat Keris gibi kaynaklara göre, 2.500 kilogram ağırlığındaki füze, 610 mm çapında ve azami 280 kilometre menzile sahip.

Füze; GPS, GLONASS ve atalet navigasyonu ile hibrit güdüm kabiliyeti sunuyor.

Sistemin Tatra 8x8 mobil platforma entegre olması, hareket kabiliyeti yüksek operasyonlara imkan tanıyor. Özellikle adalar ülkesi olan Endonezya'nın coğrafi şartlarına uygunluğu dikkat çekti.

TÜRKİYE-ENDONEZYA İLİŞKİLERİNDE SAVUNMA KÖPRÜSÜ

KHAN sisteminin Endonezya’da konuşlandırılması, 2022 yılında Türkiye ile imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının sonucu. Uzmanlara göre, bu adım sadece füze sisteminden ibaret değil; ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve eğitim protokollerini de içeriyor.

Roketsan’ın Türk Silahlı Kuvvetleri deneyiminden faydalanarak geliştirdiği KHAN ITBM-600 varyantı, Endonezya’nın ihtiyaçlarına özel uyarlanmış bir model olarak öne çıkmakta.

KAAN İLE SAVUNMA ORTAKLIĞI DERİNLEŞİYOR

KHAN sisteminin ardından, Türkiye ile Endonezya arasında başka bir önemli savunma anlaşması daha gündeme geldi. Endonezya, Türkiye’nin ilk milli savaş uçağı KAAN’dan 48 adet satın almak üzere anlaşmaya vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Haziran ayında duyurduğu bu satış, Temmuz sonunda resmiyete döküldü. Uçakların önümüzdeki 10 yıl içinde kademeli teslimi planlanıyor.