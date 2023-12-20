'Hesabınıza 635 bin TL geldi' bildirimini gördü, şaşkına döndü

20 Aralık 2023 13:56 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 13:56

Kastamonu'da ticaretle uğraşan Ramazan Ahlatçıoğlu, telefonuna gelen "Hesabınıza 635 bin TL geldi" bildirimini görünce şoke oldu. Bayram Kılıç isimli bir vatandaş tarafından hesabına yatırılan yüklü miktardaki parayı incelerken banka tarafından aranan Ahlatçıoğlu, banka şubesindeki personele parayı iade edeceğini söyledi.

Son günlerde yaşanan dolandırıcılık ve hesaplara illegal paraların aktarılmasından şüphelenen Ramazan Ahlatçıoğlu, Kastamonu Adalet Sarayına giderek Cumhuriyet savcısı ile görüştü. Adliyede tutanak tutturan Ahlatçıoğlu, açıklama kısmı boş bırakılan ve dekontun üzerinde hiçbir bilginin yer almadığı 635 bin TL’yi kendisine gönderen hesaba iade etti.

Parayı iade ettikten sonra Bayram Kılıç ile de görüşen Ahlatçıoğlu, şahsa uyarılarda bulunarak başka bir hesaba para gönderirken dekonta açıklama eklemesi yönünde tavsiyede bulundu.

"İLLEGAL İŞLEM OLABİLİR DİYE TUTANAK TUTTURUP İADE ETTİK"

Yaşanan olayı anlatan Ramazan Ahlatçıoğlu, "Telefonuma bakarken o sırada bir para transferi olduğunu gördüm. Hesaplarımı incelediğim zaman tanımadığım bir şahıstan tarafıma para transferi yapıldığının farkına vardım. Araştırmak üzere hesaplarıma bakarken bankadan arandım. Banka personeli kadın, yanlış bir işlem olduğunu ve kendilerine aktarılan paranın sahibinin yanında olduğunu ve parayı geri aktarmamızı istedi. Tabii ki günümüz şartlarında bir sürü illegal işler döndüğü için açıklaması olmayan bir parayı direk olarak geri iade etmek istemedik" dedi.

Savcılığa giderek açıklama kısmında herhangi bir not bırakılmadan tarafına para transferi yapıldığını izah eden Ahlatçıoğlu, "Bunun neticesinde doğabilecek sorumlulukların bizlere yansımasını istemediğimiz için ne yapmamız gerektiğini sordum. Bunun üzerine savcı beyin talimatıyla bir tutanak tutularak parayı kayıtlara geçtik. Ondan sonra ben, vatandaşın parasını iade ettim" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

Vatandaşlık görevini yaparak parayı iade ettiğini kaydeden Ahlatçıoğlu, "Bu tarz paraların bizler için bir önemi yok. İnsanların anlık dikkatsizliğinden ya da zafiyetinden kendi şahsımıza para geçirecek bir insan değiliz. Bizler de bu bilinçle iyi niyetimizden dolayı arkadaşımıza parasını iade ettik. Akabinde de arkadaşımız bizlere teşekkür etti. Bizler insanlık görevimizi yerine getirdik" şeklinde konuştu.

AÇIKLAMA KISMINA DİKKAT!

Para transferi yapan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Ahlatçıoğlu, "Kişiler arasında yapılacak olan ticaretlerde, para transferlerinde muhakkak açıklama kısmına ne için paranın gönderildiğini belirtmeleri gerekiyor. Bu para art niyetli bir şahsın hesabına geçmiş olsaydı imkanı yok, zaten geri alamazlardı bu parayı. Bu tarz gönderimlere dikkat edelim ki art niyetli bir kişiye denk geldiğimiz zaman sıkıntı yaşamayalım. Asıl bizim vermek istediğimiz mesajımız budur" dedi.