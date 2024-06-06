Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hiroşima değil Bursa... İlçe belediyesi bakanlıktan yetki istedi

Hiroşima değil Bursa... İlçe belediyesi bakanlıktan yetki istedi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hiroşima değil Bursa... İlçe belediyesi bakanlıktan yetki istedi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin sanayi kenti Bursa, fabrika bacalarından çıkan kara dumanlar Hiroşima'yı andırıyor. Halk sağlığının ciddi tehdit altında olduğu bölge için takip ve yaptırım önerileri peş peşe geliyor. Öte yandan Kestel Belediyesi de denetim konusunda bakanlıktan yetki istedi. Seçim öncesi verilen sözlerin tutulmasını isteyen bölge sakinleri 24 saat denetim istediklerini söyledi. 

Doğa dernekleri  Bursa için ayaklandı. 17 Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ev sahipliği yapan kentte hava kalitesi günden güne azalıyor. 

Fabrika bacalarından metrelerce yüksekliğe çıkan kapkara dumanlar, Amerika'nın Japonya'nın Hiroşima şehrine attığı atom bombası sonrası ortaya çıkan dumanı andırıyor. Sanayi çevresindeki vatandaşlardan alınan bilgilere göre hafta içi mesai saatleri sonrası ve hafta sonları bacalardan çıkan dumanlar daha da artıyor. Sanayi bölgelerini bir kara bulut gibi saran dumanları gören vatandaşlar, hava kirliğinden dolayı tedirgin olduklarını ifade etti.

TAKİP EDİLSE HAVA KALİTESİ DÜZELECEK

Hava kirliğini önlemek amacıyla bakanlık tarafından baca emisyonlarının sürekli takip edilmesini ifade eden DOĞADER Başkanı Murat Demir, “Başta Kestel, Yıldırım, olmak üzere bölgedeki sanayi Bursa'nın ciddi bir şekilde havasını kirletmektedir. Baca emisyonları takip edilse, kontrol edilse Bursa'daki hava kalitesi ciddi manada değişecektir.

YAPTIRIM ŞART!

Bursa'da insan yaşantısı ve sanayi iç içe geçmiş. Bu Bursa ovasına zarar verdiği kadar insan sağlığına da tehdit ediyor. Ağırlıklı olarak bacalı sanayi var, uzaktan baktığımızda birçok yerden dumanlar çıkıyor. Bacalı sanayide olmazsa olmaz olan tek şey filtredir. Bacalı fabrikalarda filtre olmak zorunda ve takip edilmek zorundadır. Bakanlığın bu konuda çalışmaları var fakat daha çok ağır sanayide takip ettikleri bacalar var.

Hiroşima değil Bursa... İlçe belediyesi bakanlıktan yetki istedi - 1. Resim

Bütün bacalı sanayi kuruluşlarında bu sistemi getirmeleri gerekiyor. 7-24 online bir şekilde bacaları takip etmeleri gerekiyor. Özellikle hafta içi mesai bitiminden sonra ve hafta sonları buradaki sanayiler daha bir kontrolsüz çalışıyor. O gün ve o saatlerde denetlemeye tabi olmadığı için ‘nasıl olsa kimse gelmeyecek' diye daha pervasız çalışıyor. Takip edilse, filtreyi kullanmayanlara yaptırım uygulansa bu sanayiler burada filtre kullanmak zorunda kalacak, daha dikkatli olmak zorunda kalacaklar” şeklinde konuştu.

Hiroşima değil Bursa... İlçe belediyesi bakanlıktan yetki istedi - 2. Resim

BAKANLIKTAN YETKİ İSTEDİLER

Avrupa'daki sanayileşmeden örnek veren Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, “Biz sanayiye karşı değiliz, sanayi de bu ülkenin olmazsa olmazı ama sanayici tarıma, çiftçiler de sanayiciye zarar vermemelidir.

Hiroşima değil Bursa... İlçe belediyesi bakanlıktan yetki istedi - 3. Resim

Avrupa'ya gittiğinizde sanayinin şehrin içinde olduğunu görürsünüz. Şehrin içinde sanayi var ama bacasında filtre var, baca emisyonunu ölçüyorsunuz en ufak bir kimyasal yok. Kontroller ve takipler var, vatandaşlar da duyarlı. Demek ki böyle bir çalışma şekli olabiliyor” dedi.

Hiroşima değil Bursa... İlçe belediyesi bakanlıktan yetki istedi - 4. Resim

Öte yandan Kestel Belediyesi de denetim konusunda bakanlıktan yetki istedi. Bölge sakinleri Kestel Belediyesi'nden seçim öncesi verdiği sözleri tutmasını 24 saat denetime bir an önce başlaması gerektiğini dile getirdiler.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sinop’ta korkutan yangın! 2 ambar ve 2 ev küle döndü25 yerden aynı anda sipariş verildi, kapıya yığılan kuryeler şaşkına döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayıp doktor Deniz Toman’dan acı haber: Cansız bedeni bulundu - GündemKayıp doktor Deniz Toman’dan acı haber: Cansız bedeni bulunduGenç kadının kıyafet isyanı viral oldu: Elbiselerin ya böbrek kısmı açık ya da yırtmacı var - GündemGenç kadının kıyafet isyanı viral olduGündem Gazze! Hakan Fidan: Netanyahu ateşle oynamaya devam ediyor - Gündem"Filistin BM'ye tam üye olacak"Şanlıurfa'da 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı - GündemBir mahalle karantina altına alındı4 gündür kayıp olan Sedef Güler bulundu! Büyükçekmece denizinden çıkarılan ceset meğerse... - GündemHalıya sarılmış ve ayakları bağlanmış halde...5 çocuk babası belediye işçisi feci kazada canından oldu - Gündem5 çocuk babasıydı, feci kazada canından oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...