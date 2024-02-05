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    • Horoz dövüştürenlere suçüstü! Yakalandıkları yer pes dedirtti

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Denizli, Horoz, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 108 kişiye para cezası kesildi. Şahısların horoz dövüşünü, "Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Sergileyenler Derneği"nde yaptırması ise pes dedirtti.

    Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale Mahallesi'nde M.A. ve A.D'ye ait "Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Sergileyenler Derneği"nde horoz dövüşü yaptırılarak bahis oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    13 HOROZU DÖVÜŞTÜRMÜŞLER

    Yapılan çalışmada dernek binasında 13 horozun dövüştürüldüğü belirlendi. Ekipler, M.A. ile A.D'yi gözaltına alırken, 13 hayvan sahibine 93 bin 808 lira, bahis oynayan 95 kişiye 610 bin 375 lira idari para cezası uyguladı.

    Horozlar, Jandarma Çevre Koruma Timi tarafından Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı ekiplerine teslim edildi.

    Horoz dövüştürenlere suçüstü! Yakalandıkları yer pes dedirtti

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    DenizliHoroz
    Haberler > Gündem > Horoz dövüştürenlere suçüstü! Yakalandıkları yer pes dedirtti
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