Hrant Dink'in katili Ogün Samast, mahkemede konuşmadı! Ek süre talebi kabul edildi, duruşma ertelendi

6 Aralık 2023 16:13 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 16:25

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, Samast'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlamasıyla yargılanıyor.

Samast'ın 10 yıla kadar hapis talebiyle tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, Samast'a ve avukatına savunma hazırlamaları için süre verildi. Samast, SEGBİS bağlantısı üzerinden duruşmadan ayrıldı.

MAHKEMEYE YAYA GELDİ

Duruşmaya yaya olarak gelen Ogün Samast ile başka dosyadan tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Erhan Tuncel gibi isimler SEGBİS aracılığıyla katıldı. Dink ailesinin avukatları ve sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, bugünkü duruşmada Ali Fuat Yılmazer, Ogün Samast ve Ersin Yolcu'nun savunmalarının alınacağını belirtti ve savunma sürecini başlatmak üzere ilk olarak Ali Fuat Yılmazer'e söz verdi.

Ogün Samast'ın avukatı Raşit Hodo, hazırlanan iddianamenin kendilerine yeni tebliğ edildiğini belirterek, Samast'ın savunmasının bugün alınmamasını talep etti ve ek süre istedi.

EŞİYLE BİRLİKTE AYRILDI

Mahkeme başkanı, avukatın talebini kabul ederek Ogün Samast'ın savunmasının bir sonraki duruşmada alınmasına karar verdi. Duruşma sonrasında Ogün Samast, Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki adliyeden ayrıldı.

Adliye çıkışında eşi Selma ile birlikte görülen Ogün Samast, gazetecilerin sorularına cevap vermedi. Kendisini bekleyen siyah kaplı otomobile binerek hızla bölgeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce bir kısım kamu görevlilerinin cinayetin işleneceğinden önceden haberdar oldukları ve cinayeti önlemek adına görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle dava açılmıştı. Yapılan yargılamalar sonucu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bir kısım şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yeni hazırlanan iddianamede İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12 Nisan 2021’de suç duyurusunda bulunduğu belirtilirken, iddianamede Dink ailesi ’müşteki’ sıfatıyla, Ogün Samast ise ’suça sürüklenen çocuk’ sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yer alan Ogün Samast’ın ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Daha sonra İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dosyası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 11 sanıklı örgüt davasıyla birleştirilmişti. Öte yandan, Samast’ın dosyasının birleştirildiği örgüt davasına ilişkin hazırlanan iddianamede ise şüpheliler Yahya Öztürk ve Adem Sağlam’ın ‘anayasayı ihlal’, ‘belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6’şar aydan 35’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

İddianamede şüpheliler Ramazan Akyürek, Faruk Sarı ve Ali Fuat Yılmazer’in ‘anayasayı ihlal’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilirken, diğer şüpheliler Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Ahmet İskender’in ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezaları talep edilmişti.