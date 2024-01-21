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Hudut Kartalları sınırda kuş uçurtmuyor: 14 kişi yakalandı
Kaynak: Haber Merkezi / Düzenleyen: Fatih Uğur
Güvenlik güçleri, sınırda yasa dışı geçişlere geçit vermiyor. Bu doğrultuda Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 kişiyi yakalandı.
Hudut kartalları, Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 kişiyi yakaladı.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 kişinin hudut birliklerince yakalandığı belirtilerek, "Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Fatih Uğur - Gündem
Kaynak: Haber Merkezi
Kaynak: Haber Merkezi