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    Hudut Kartalları sınırda kuş uçurtmuyor: 14 kişi yakalandı

    Kaynak: Haber Merkezi / Düzenleyen:

    Güvenlik güçleri, sınırda yasa dışı geçişlere geçit vermiyor. Bu doğrultuda Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 kişiyi yakalandı.

    Gündem Haberleri  / Haber Merkezi

    Hudut kartalları, Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 kişiyi yakaladı.

    MSB'DEN AÇIKLAMA

    Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 kişinin hudut birliklerince yakalandığı belirtilerek, "Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Haber Merkezi
    Son Dakika HaberiSınırHudut KartallarıYunanistanSuriye
    Haberler > Gündem > Hudut Kartalları sınırda kuş uçurtmuyor: 14 kişi yakalandı
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