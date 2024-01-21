Hudut Kartalları sınırda kuş uçurtmuyor: 14 kişi yakalandı

21 Ocak 2024 16:48 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 17:02

Hudut kartalları, Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 kişiyi yakaladı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 kişinin hudut birliklerince yakalandığı belirtilerek, "Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...