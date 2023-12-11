MSB duyurdu: Hudut Kartalları sınırda FETÖ'cü 2 kişiyi yakaladı

11 Aralık 2023 15:57 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 16:06

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hudut Kartalları tarafından Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 2 kişi yakalandı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

SON BİR HAFTADA 56 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyi de dahil olmak üzere son bir haftada gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısındaki açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, son bir haftada etkisiz hâle getirilen 56 terörist ile birlikte, bu yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 32’ye ulaşmıştır. Suriye’de, harekât alanlarımızda 467 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 27’si son bir haftada olmak üzere 1.435 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 212 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 1’i FETÖ, diğeri PKK’lı olmak üzere, 2’si terör örgütü mensubudur. Kimsenin şüphesi olmasın; hudutlarımızı namus bilen Mehmetçik, büyük bir özveriyle ve başarıyla görevini yapmaktadır.

Ayrıca son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK’lı terörist Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 119’a ulaşmıştır. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır.

Irak’ın kuzeyindeki arama-tarama faaliyetleri kapsamında ise;

- Hakurk bölgesinde 800 adet Doçka mühimmatı,

- Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde içerisinde çok sayıda mühimmat bulunan mağara,

-Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise yine çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir."