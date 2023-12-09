Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist öldürüldü

9 Aralık 2023 14:01 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 14:50

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin terörle mücadelesi durmaksızın devam ediyor. Güvenlik güçleri ulusal güvenliğe risk teşkil eden terör örgütlerine yurt içinde ve sınır ötesinde darbe üstüne darbe vuruyor. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde yuvalanan eli kanlı PKK mensupları inlerinde yok ediliyor.

IRAK'IN KUZEYİNE YENİ HAVA HAREKATI

Son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan hafta içi de Hava Kuvvetleri Komutanlığı ait savaş jetleriyle Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava operasyonları gerçekleştirilmişti. Operasyonlarda çok sayıda terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirilmişti.